Инициативу зауральских парламентариев по ГМО поддержали коллеги из Пензенской области и Калмыкии

Что в адрес спикера зауральского заксобрания Дмитрия Фролова пришли соответствующие письма из двух регионов России, отмечает официальный представитель областной Думы Алексей Васенев.

Отметим, что обращение, разработанное депутатами Курганской области 22 марта, было разослано в Правительство РФ, Госдуму, Совет Федерации, Минсельхоз и региональным законодательным органам России.

В обращении предлагается запретить использование семян для посева, полученных методом генной инженерии.

В письме утверждается, что пищевая продукция с применением ГМО может стать серьезным источником биологических и экологических рисков для человека, окружающей среды. Широким распространением генномодифицированной продукции обеспокоены и медики, по мнению которых, употребление продуктов с ГМО может привести к онкологическим заболеваниям, бесплодию, аллергии, высокому уровню смертности и заболеваемости новорожденных детей, уменьшению численности и исчезновению многих видов животных и растений.

Отметим, что в Государственной Думе РФ готовятся поправки в законопроект о семеноводстве, в котором предлагается позволить использовать при производстве продовольственного сырья и пищевых продуктов семена, полученные с применением методов генной инженерии.

Депутаты областной Думы, в частности вице-спикер заксобрания Марат Исламов, выражают обеспокоенность тем, что принятие данных поправок в законодательстве о семеноводстве резко расширит легальные каналы для поступления в нашу страну пищевой продукции, содержащей ГМО.

Что собственно не отвечает стратегической цели продовольственной безопасности России, в частности, обеспечению населения страны безопасной сельхозпродукцией и продовольствием.