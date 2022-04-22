Инновационное обучение будущего уже применяется в Шадринске

Современный подход, высокотехнологичное оборудование, нестандартные подходы к обучению и даже футуристичная обстановка – всё это Технопарк универсальных педагогических компетенций, который был запущен в декабре 2021 года в Шадринске.

Здесь обучают будущих программистов и преподавателей, проводят учебные исследования и опытно-конструкторские работы. Технопарк имеет два направления: IT-кластер и естественно-научный. В первом - студенты собирают роботов и занимаются их программированием. Во втором - погружаются в мир физических явлений, генетики и биологии.

Также на базе Шадринского государственного педагогического университета действует детский технопарк кванториум, он работает по направлениям: промышленный дизайн, программирование и мобильная разработка, промышленная робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, создание и пилотирование летательных аппаратов, современные инженерные системы.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.