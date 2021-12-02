Инспекторы ГИБДД рассказали, в чем ошибки курсантов автошкол

По данным ГИБДД по Курганской области, с первого раза в этом году на права сдали всего 7,3% зауральцев. Если сравнить с 2020 годом, то этот показатель составлял 21,8%.

На экзамене курсанты автошкол чаще всего проваливаются из-за

нарушений требований о включении указателя поворота перед началом движения, остановкой или совершением маневра. Такие ошибки совершают — 24% кандидатов в водители.

Неважно ездят задним ходом и поэтому не могут выполнить упражнение по постановке транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом под углом 90 градусов, а также параллельно краю проезжей части — 13% курсантов автошкол.

Более того, экзаменатору приходилось вмешиваться в управление авто, чтобы избежать аварии в каждом пятом случае.

— Это свидетельствует о недостаточном уровне подготовки кандидатов в водители в образовательных организациях, поскольку навыки управления транспортным средством закладываются в процессе обучения на закрытых площадках, — пояснили в ГИБДД.

В ГИБДД также отметили, что в этом году впервые получили водительские удостоверения 1904 человека, за тот же период прошлого года их было 2230 человек.