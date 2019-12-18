Инженер – это звучит гордо

Она нацелена на решение поставленной Президентом России задачи возрождения престижа рабочих и инженерных профессий, возрождения системы профессионально-технического образования, поскольку экономика сегодня нуждается не в юристах и экономистах, а в квалифицированных специалистах производственной сферы. Именно в их руках будущее России, поддержание обороноспособности страны, ее технологической независимости.

За пять лет существования конкурс «Славим человека туда» перерос в масштабный комплекс инициатив, направленных на улучшение ситуации на рынке труда. Не случайно проект получил широкий резонанс в обществе.

В нынешнем году конкурс вышел на новый уровень, получив второе дыхание: к рабочим специальностям, среди представителей которых традиционно проводилось состязание, добавились еще и инженерные компетенции. Аналога таким соревнованиям не было не только в Уральском федеральном округе, но и во всей стране.

В программу конкурса в нынешнем году включено семь новых «инженерных» номинаций. Борьба за первую из них – номинацию «лучший инженер-эколог» – прошла 1 марта в Ханты-Мансийске. В Югорском государственном университете гостей и участников приветствовали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

В своем выступлении полпред напомнил о таких серьезных экологических проблемах современности, как загрязнение окружающей среды и истощаемость природных ресурсов. Сегодня, по мнению полномочного представителя, потребность в специалистах высокого уровня в данной области становится все более очевидной.

Игорь Холманских также отметил, что специальность инженера-эколога является особенно востребованной в Уральском федеральном округе – центре промышленной мощи, где задача устранения рисков при строительстве новых производств актуальна как никогда.

Сам полномочный представитель также имеет инженерное образование. В своем выступлении он выразил сожаление, что специальность потеряла былую востребованность и престиж. Однако именно такие проекты, как конкурс «Славим человека труда» стремятся привлекать талантливых специалистов для возрождения интереса к этой профессии, ее успешного развития.

В финале участники конкурса представили собственные разработки, которые уже получили высокую оценку экспертов на региональном уровне. Все проекты были связаны с темой экологической безопасности территорий: инженеры работали как над общими темами, анализируя воздействие производств на атмосферу, так и над узкоспециальными, среди которых влияние нефтепродуктов на морфологические особенности растений. Представители Курганской области также приняли участие в финальных соревнованиях регионального уровня.

Победителем конкурса стала инженер группы охраны окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз» Оксана Ахполова, второе место у инженера Антона Осипова, выступившего с проектом по Магнитогорскому металлургическому комбинату, на третьем месте Ирина Бичукина, ОАО «Святогор».

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Холманских не исключил в будущем проведение конкурса среди представителей специальностей, принадлежащих к социальной сфере, таких как врач и учитель, однако отметил, что на данном этапе приоритетом для движения остаются профессии производственной сферы.

Проект «Славим человека труда» продолжает ежегодно радовать зрителей и жюри открытием новых звезд профессионального мастерства и помогает им раскрывать все грани своего таланта в выбранной профессии.