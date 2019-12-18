Инженеры для Зауралья. Факультету транспортных систем КГУ – 50 лет

Да и какое из зауральских предприятий не знает его выпускников! За полувековую историю подготовлено более десяти тысяч специалистов. Накануне юбилея мы встретились с деканом, кандидатом технических наук, доцентом Леонидом Савиных, чтобы узнать, как и чем живет сегодня один из самых крупных факультетов Курганского госуниверситета.

– Леонид Михайлович, какими достижениями можно гордиться?

– Гордость факультета – профессорско-преподавательский состав, который всегда отличался высоким уровнем научной и педагогической деятельности. Только за последние пять лет наши преподаватели защитили одну докторскую диссертацию и семь кандидатских, издали шесть монографий, две из которых удостоены премии губернатора Курганской области за достижения в сфере науки, техники и инновационной деятельности.

По предварительным прогнозам, в нашем вузе совместно с Тюменским нефтегазовым университетом будет открыт совет по защите кандидатских и докторских диссертаций.

Знаковым событием стало получение гранта Министерства образования и науки на реализацию проекта «Инженерные кадры для Зауралья». За счет него провели ремонт учебных аудиторий, удалось приобрести уникальное оборудование, которое в единичном количестве имеется в России.

Наши ученые принимали участие в международном конгрессе по теории механизмов и машин под эгидой ИВТОМ (международной федерации по теории механизмов и машин), который проходил в Мексике. А также участвовали в международных конференциях в Индии в 2011 и 2013 годах. Преподаватели и студенты сотрудничают с технопарком КГУ. Кроме того, они активные участники различных выставок, научно-практических конференций.

Сотрудники факультета транспортных систем провели масштабное исследование маршрутной городской сети движения автобусов в Кургане и Кетовском районе. В 2015 году мы организовали региональный семинар для автоперевозчиков по проблемам подготовки специалистов для автомобильного транспорта.

Самое главное, что наш факультет готовил и готовит высококвалифицированных инженеров для зауральских предприятий.

– Несомненно, они тоже гордость факультета.

– Много славных имен, которыми гордится наш факультет. Среди выпускников – руководители крупных промышленных и транспортных предприятий, министерств и ведомств, ученые и преподаватели вузов. Среди них известный российский военачальник генерал армии Анатолий Квашнин, занимавший высокие посты начальника Генерального штаба, полпреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

– Сегодня в России большое внимание уделяется именно инженерным специальностям. И все-таки, какие перспективы открываются перед будущими инженерами?

– В настоящее время в жизни нашего государства особое значение имеет восстановление промышленности, причем на совершенно новом уровне, сопоставимом со странами Европы. А это возможно только в том случае, когда на предприятия придут грамотные специалисты-инженеры. Инженер – ключевая фигура в производственном процессе. От него зависит и создание новой техники, и её выпуск по современным стандартам.

На факультете «Транспортные системы» сегодня можно получить достойное образование. У нас работают три главных конструктора, ведущие специалисты города Кургана. Не каждый вуз может этим похвастаться. Что касается перспективы дальнейшего роста по служебной лестнице, то она складывается благоприятно для нынешних студентов в связи с расширением производств на заводах. Предприятия с удовольствием берут наших выпускников. Так, например, поступило письмо от Специального конструкторского бюро машиностроения, ведущей организации по проектированию и промышленному освоению боевых машин пехоты, в котором звучит отзыв о наших выпускниках как о квалифицированных, хорошо подготовленных кадрах.

– Переход на двухуровневую систему образования коснулся факультета?

– Мы первыми в университете на кафедре автомобильного транспорта и автосервиса в 2010 году начали подготовку магистров. Одна из выпускниц получила диплом с отличием. На сегодняшний день выделяется десять бюджетных мест в магистратуру по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования». Магистранты обучаются на «хорошо» и «отлично», совмещая учебу с работой по выбранной специальности. В 2015 году состоялся первый выпуск магистров по направлению «Технология транспортных процессов». В числе выпускников была и представительница Узбекистана.

– Факультет известен своими спортивными командами, активной общественной жизнью студентов.

– Да, у нас активные и спортивные студенты. На студенческой лиге по мини-футболу занимают призовые места. Команда ТС-КГУ играет на первенстве города. Создана на факультете и вторая команда ТС-КГУ дубль.

У наших студентов неплохо получается играть в пляжный футбол. Лучшее достижение – третье место на зоне Урала и Сибири.

Самый лучший шахматист учится у нас – это Андрей Афанасьев, студент 3-го курса направления «Электроэнергетика, электротехника».

На факультете действует студенческое самоуправление, избирается студенческий деканат, который решает вопросы организации жизни студентов: спорт, художественная самодеятельность, проведение праздников.

Лауреаты и дипломанты

Студенты факультета транспортных систем говорят, что успешны не только в учебе. Они активные участники конференций, различных выставок и других научных мероприятий.

Илья Трусевич, 4-й курс:

– Интерес к научным исследованиям у меня появился еще в школе. Со второго курса университета началась совместная работа с научным коллективом по вопросу резонансных колебаний фрикционных дисков трансмиссии транспортных машин. Я дважды участвовал в региональном конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых. Являюсь лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи от Министерства образования и науки. Получаю именную стипендию Президента РФ. Рассчитываю на нее и в следующем году. Главное – целеустремленность, интерес, упорство и терпение.

Сами с усами

Организация спортивных мероприятий, художественной самодеятельности, проведение традиционных праздников лежит на студенческом деканате, председателя которого выбирают сами студенты.

Анастасия Самохвалова, председатель студенческого актива, 3-й курс:

– Наша задача – решение насущных для студентов проблем силами самих студентов совместно с деканом. К общественной деятельности привлекаем с первого курса. Активных и инициативных ребят у нас много! Участвуем во всех университетских мероприятиях, конкурсах и соревнованиях. Есть своя команда КВН, танцевальный, музыкальный, вокальный коллективы. Конечно, на помощь всегда придут профсоюзные лидеры – профорги. Они поддержат и в учебе, и в спорте, и в творчестве.

Спортивная лига

Особенно развит на факультете мини-футбол. Студенты добиваются высоких результатов и в волейболе.

Иван Мельников, капитан команды по мини-футболу ТС-КГУ дубль, 4-й курс:

– Основная команда ТС-КГУ играет на чемпионате Кургана. Перед ней стоит задача попасть в тройку лидеров. В Тюмени на «Серебряной лиге» по мини-футболу среди вузов заняли третье место. Каждый год участвуем в чемпионате лиги студентов в вузе. В этом учебном году стали вторыми.

Наша справка

За время своего существования факультет несколько раз переименовывался и, наконец, в 2003 году получил название «Транспортные системы».

А история его начинается в 1965 году, когда в Курганском машиностроительном институте был организован автотракторный факультет. Возглавил его Вадим Александрович Куюков. После него руководителем стал кандидат технических наук, доцент Михаил Дмитриевич Филинков. В последующие годы факультетом руководили кандидаты технических наук, доценты. С 2008 года у руля стоит Леонид Михайлович Савиных.

В 1960 – 1972 годах в КМИ для быстро развивающихся отраслей народного хозяйства региона – автомобильной промышленности и автомобильного транспорта, строительного комплекса и сельского хозяйства – велась подготовка инженеров-механиков по специальностям «Автомобили и тракторы» и «Автомобильный транспорт». Первые выпуски специалистов состоялись в 1964 и 1969 годах.

В 1972 году на автотракторном факультете была создана еще одна кафедра «Гусеничные машины». Тогда на КМЗ стояла острая потребность в инженерах-танкостроителях, поэтому по приказу Министерства оборонной промышленности СССР и была создана кафедра. Ее преподаватели и выпускники внесли достойный вклад в разработку и производство знаменитых боевых машин пехоты, выпускаемых Курганмашзаводом.

Фото предоставлено деканатом факультета ТС.