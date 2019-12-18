Итоги и приоритеты

с ежегодным отчетом о работе правительства Зауралья в 2015 году. Отметим, что при подготовке доклада были учтены все предложения, которые были внесены главе региона комитетами и думскими фракциями регионального заксобрания.

Промышленность

Свой отчет глава региона начал с основного сектора экономики Курганской области – промышленности.

Индекс промышленного производства В Курганской области за 2015 год – 101,6 процента (среднероссийский показатель 2015 г. – 96,6%), отгружено продукции более чем на 100 миллиардов рублей. Такие предприятия, как «Курганмашзавод», «Курганприбор», «Курганстальмост», «Синтез», «Катайский насосный завод», «Шадринский автоагрегатный завод» и другие увеличили объемы производства.

Активизировалась работа с собственниками предприятий, в том числе с использованием поддержки промышленных организаций. Так, «Велфарм» подписал договор на получение льготного займа в 500 миллионов рублей на строительство завода по производству лекарственных препаратов. На рассмотрении в Фонде развития промышленности проект «Пульсатор» и 3 проекта «Корвет». Поддержку на 10 миллионов рублей в виде субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам получил «Синтез».

– Задача в текущем году – сохранить прирост промышленного производства области, – подчеркнул Алексей Кокорин.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве в 2015 году рост – 107,5 процента (среднероссийский показатель 103%). Зауральское село в 2015 году профинансировано на 1,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей – из федерального бюджета.

– Преодолены последствия чрезвычайной ситуации 2014 года. Посевная площадь 2015 года составила 1,4 млн гектаров. Собран хороший урожай – в валовке 1 млн 800 тыс. тонн, после доработки 1 млн 600 тысяч тонн зерна. По производству зерна на душу населения область заняла 7­е место в Российской Федерации и традиционно уже многие годы занимает первое место в Уральском федеральном округе, – привел данные сельхозстатистики губернатор.

Вместе с тем в животноводстве положение остается достаточно сложным, отметил Алексей Кокорин, сместив акцент на развитие молочного животноводства как основной приоритет для сельхозтоваропроизводителей.

Энергетика

В 2015 году в результате решения по вынужденному режиму Курганской ТЭЦ­2 средняя цена одного киловатт­часа электроэнергии была снижена с оптового рынка на 22 копейки по сравнению с 2014 годом. Решение по вынужденному режиму курганских ТЭЦ продлено до 2019 года. Эти меры, по словам губернатора, уже дали экономический эффект по оптимизации стоимости электроэнергии, с ноября 2014 года – 34 миллиона рублей, в том числе за 2015 год – 28 миллионов рублей.

По словам главы региона, прорабатывается проект объединения тарифных зон Зауралья и Тюменской области.

– Я встречался с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, обращался к Президенту Российской Федерации, было дано соответствующее поручение. В текущем году состоялось шесть заседаний госкомиссии, где рассматривался этот вопрос, и в ближайшее время будет вынесено решение. Если оно будет принято, то для потребителей стоимость электроэнергии снизится от 15 до 30%. Работу эту мы активно продолжаем, – заявил глава региона.

Инвестиции и бизнес

Алексей Кокорин в своем отчете отметил, что совместно с Агентством стратегических инициатив в 2015 году организована работа по улучшению инвестиционного климата.

– От совместной работы есть первые результаты: сократились сроки подключения объектов к инженерной инфраструктуре, создано «единое окно» для работы с потребителями газа и электроэнергии, – подчеркнул Алексей Кокорин.

Глава региона рекомендовал при проведении закупок не допускать объединения в одном лоте продуктов питания, поставка которых может быть обеспечена региональными сельхозтоваропроизводителями.

– Приведу пример. Проанализировав ситуацию, мы посмотрели, что в одном из муниципалитетов была сделана закупка на 3 млн рублей: восемь наименований овощей и плюс закупка бананов на 350 тысяч. Естественно, лот один. Ни один сельхозтоваропроизводитель, который у нас производит овощи, не может поставить бананы. В результате четыре фирмы­посредника заявились. Три миллиона рублей из области было вывезено, – поделился наблюдениями глава региона.

Строительство

В 2015 году введено в действие почти 293 тысячи квадратных метров, но это на 24% меньше, чем в 2014 году. Хотя те показатели, которые устанавливались для области, были выполнены. В текущем году должно быть введено не менее 250 тысяч квадратных метров жилья.

– За 2015–2016 годы перед нами задача расселить 770 аварийных квартир, в 2015 году уже расселено 238, – отметил Алексей Кокорин.

Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка на предоставление Курганской области финансовой поддержки в 605 миллионов рублей на заключительный этап по переселению граждан из аварийного жилья, в течение которого планируется снести 109 аварийных домов, в которых сегодня проживают 2268 человек.

Дороги

Расходы на дорожное хозяйство в 2015 году составили 2,6 миллиарда рублей на региональные и 2,2 миллиарда рублей на федеральные дороги. Построено и введено в эксплуатацию почти 30 километров автомобильных дорог. Круглогодичную транспортную связь по дорогам с твердым покрытием получили 6 сельских населенных пунктов. Отремонтировано 106 километров дорог, 14 мостов, более 1 миллиона квадратных метров улично­дорожной сети населенных пунктов, 74,5 тысячи квадратных метров дворовых территорий многоквартирных домов.

Зарплата

По области в целом среднемесячная зарплата в 2015 году составила 21 тысячу 900 рублей. Но цены на товары и услуги росли быстрее доходов.

– Поэтому снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума считаю одной из главных стоящих перед нами задач, – подчеркнул Алексей Кокорин.

Бюджет

Глава региона отметил, что в результате неоднократных личных встреч с министром финансов заключены соглашения с Минфином России о предоставлении бюджетных средств на 745 миллионов рублей и на

1 миллиард рублей для погашения раннее полученного кредита. В ближайшее время область должна получить бюджетный кредит в размере 819 миллионов рублей, который будет направлен на досрочное погашение «дорогого» коммерческого кредита.

Майские указы

В 2015 году не было материнской смертности, а младенческая снижена на 34 процента. Создано 2068 новых дошкольных мест и ликвидирована очередность в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Своевременно и в полном объеме выполнены все социальные обязательства перед ветеранами, инвалидами и семьями с детьми.

Единовременную компенсацию и подъемное пособие получили 97 врачей. Приобретено 15 квартир для молодых врачей, с начала реализации этой меры поддержки – 77 квартир. Подъемное пособие в размере 100 тысяч рублей получили 83 молодых специалиста образовательных организаций.

– Мы с вами приняли решение, что региональный материнский капитал с 1 октября 2015 года предоставляется только при рождении первого ребенка. Предусматривается возобновить выплату регионального материнского капитала молодым семьям, в которых второй ребенок родился до 30 сентября 2015 года включительно, то есть в течение первых 9 месяцев 2015 года.

Образование

В 2015 году на цели образования из федерального бюджета привлечено около 442,5 миллиона рублей, что позволило в 32 образовательных организациях обеспечить безбарьерную среду. В 30 сельских школах созданы современные условия для занятий спортом, проведен ремонт 21 детского сада и открыты при этом 765 дополнительных дошкольных мест, обеспечены жильем 78 молодых семей и 312 человек из числа детей­сирот. Для доступности качественного образования в регионе создан 121 крупный образовательный комплекс, из них 112 – с филиалами из малокомплектных школ, 9 – по типу «школа­детский сад».

Яркими событиями в культурной жизни Зауралья стали мероприятия, посвященные Году литературы, 70­летию Победы в Великой Отечественной войне, Году Терентия Семеновича Мальцева. При поддержке федерального бюджета продолжаются восстановительные работы на 15 объектах культурного наследия, включая 3 объекта из состава Ансамбля Далматовского монастыря. Выполнена комплексная реставрация «Церкви Трех Святителей» в с. Карачельском Шумихинского района. Увеличилась в 1,7 раза финансовая поддержка на создание условий для занятий спортом в 2016 году.

Задачи на 2016 год

В качестве главного приоритета глава региона назвал выполнение поручений Президента России.

В текущем году предполагается сократить администрирование процессов, направленных на развитие бизнеса и привлечение инвесторов.

– Прибыльными должны быть все предприятия с государственным участием. Не будет прибыли – будет смена собственника, – подчеркнул глава региона.

Следует провести оптимизацию административно­хозяйственных расходов в государственных и муниципальных учреждениях. Необходимо снизить количество юридических лиц за счёт их укрупнения. Способствовать развитию рынков сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг малого и среднего бизнеса. В том числе экспортных.

– Государственная задача на 2016 год, вы все знаете, – это выборы депутатов Государственной Думы. Депутаты должны быть проводниками интересов всех жителей области. Я убежден, что совместная работа позволит нам достигнуть всех намеченных целей, – подвел итог отчета Алексей Кокорин.