Из детства – с любовью!

В областной филармонии 23 апреля отмечал свой день рождения Дом детского творчества «Радуга». На сцену вышло более 100 человек.

Кто главный на кухне?

В течение всего вечера коллективы вдохновляли юных поварят на создание вкусного и аппетитного торта талантов. «Радужанчики» (малыши из коллектива современного танца «Солнцеклеш» в соответствующих нарядах) то и дело появлялись перед зрителями с черпаками, кастрюлями, ягодами и фруктами. Все это сопровождалось зажигательными танцами. Через скайп на связь с артистами постоянно выходил главный кулинар Владимир Бобченок – педагог компьютерного центра «Импульс». Он следил за процессом приготовления и давал советы. Практически все номера сопровождались видеороликами из жизни коллективов, рассказами об их успехах и достижениях.

Такую идею праздника предложила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Галина Сапожникова. Коллеги поддержали.

Их знают все!

Подготовка велась серьезная. Долго репетировали, вживались в роли. Показать было что. В программе – и накопившийся материал, и премьеры. Многие коллективы ежегодно принимают участие в конкурсах регионального и даже всероссийского уровней. Нередко побеждают.

Надо подчеркнуть, что в этом году свои юбилеи отмечают сразу три объединения Дома творчества. «Авиамоделисту» исполняется 40 лет, студии моды «Престиж» – 30, театру-студии «Овация» – 25. Кстати, именно ее воспитанники и были ведущими этого «корпоратива».

– У нас отчетный концерт, плюс выступали на большой сцене. Все ребята и педагоги отлично понимали, что это ответственно. Конечно, было волнительно. Это чувствовалось по атмосфере, которая царила за кулисами, – рассказывает педагог-организатор Надежда Добрыдина.

От чистого сердца

Мастерскую талантов вокалисты сравнивали со страной чудес. И это вполне закономерно, ведь направлений и коллективов, которые работают абсолютно в разных жанрах, здесь много. Каждый кабинет, каждая дверь таят в себе яркие открытия и новые знакомства.

Как неоднократно в течение вечера подчеркивали артисты, они делают чудо своими руками. Заметим, что все это под руководством хороших педагогов. Среди них и те, у кого большой стаж, и начинающие. Главное ведь не только опыт, но и любовь к детям, а также желание удивлять.

Танцуют все!

Здесь несколько хореографических коллективов. Одним по нраву современные танцы, вторым – бальные, третьим – индийские, четвертым – народные. Каждый нашел занятие по душе.

Бурные аплодисменты вызвало выступление ребят из «Адреналина». Они выбежали на сцену в костюмах зверят, в руках – разноцветные зонты.

– Вы слышали, как нам громко аплодировали? – восторженно кричали они, убегая в гримерку.

Мальчишки из студии «Реверанс» вышли в белых рубашках, их ровесницы – в ярких платьях. Сделали все по-взрослому.

Малыши, находившиеся в зрительном зале, не могли усидеть на месте во время номера, подготовленного коллективом индийского танца «Мадхури». Девчонки лет пяти повторяли непростые движения своих старших подруг, которые в одно мгновение превратились в зажигательных цыганок в ярко-красных и лиловых нарядах с нежными шелковыми накидками.

Элегантные модели из студии моды «Престиж», которые в этот вечер неоднократно выходили на сцену, не просто покорили зрителей, а влюбили их в себя. К ним стали подниматься молодые люди с пышными букетами. Вот это уровень!

На экране можно было увидеть прекрасные песочные рисунки, которые воспитанники «Радуги» делали прямо на камеру. Здесь и мотоциклисты, и вокалисты, и гитаристы из «Розы ветров», и мастера технических дисциплин.

А на десерт…

– Дети переживали, мы тоже. Концерт прошел на одном дыхании. Все остались довольны. Надеюсь, в следующем году соберемся вновь таким большим дружным коллективом и порадуем курганцев новой программой, – делится с нами Надежда Добрыдина.

К завершению праздника торт высотой более метра был готов. Вышли все участвовавшие в концерте коллективы. Казалось, они просто не поместятся на сцене филармонии. Кульминацией стала песня по мотивам «Московских окон», только она не о столице нашей страны, а о родной «Радуге».

Фото автора.