Из Кургана в Москву самолёты станут летать в три раза чаще

С 5 июля регулярные авиарейсы из Кургана в Москву начинает выполнять авиакомпания «Нордвинд». Перелеты будут осуществляться на самолёте Е-190 вместимостью 110 кресел.
С начала июля можно будет улететь в столицу:
ежедневно в 6:10 утра;
в понедельник, вторник, четверг и субботу - в 20:30;
в среду, пятницу и воскресенье - в 15:10.
Таким образом, авиакомпания «Нордвинд» будет выполнять в Москву из Кургана 14 рейсов в неделю, а жители и гости города смогут выбрать удобное для себя время вылета.
Продажи билетов уже открыты.
Подробная информация размещена на сайтах АО «Аэропорт Курган» и авиакомпании «Нордвинд».
По информации правительства Курганской области.
Фото Николая Пушилина.
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