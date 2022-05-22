Из Кургана в Москву самолёты станут летать в три раза чаще

С 5 июля регулярные авиарейсы из Кургана в Москву начинает выполнять авиакомпания «Нордвинд». Перелеты будут осуществляться на самолёте Е-190 вместимостью 110 кресел.

С начала июля можно будет улететь в столицу:

ежедневно в 6:10 утра;

в понедельник, вторник, четверг и субботу - в 20:30;

в среду, пятницу и воскресенье - в 15:10.

Таким образом, авиакомпания «Нордвинд» будет выполнять в Москву из Кургана 14 рейсов в неделю, а жители и гости города смогут выбрать удобное для себя время вылета.

Продажи билетов уже открыты.

Подробная информация размещена на сайтах АО «Аэропорт Курган» и авиакомпании «Нордвинд».

По информации правительства Курганской области.

Фото Николая Пушилина.