Из Кургана в октябре будут отправляться авиарейсы до Санкт-Петербурга

С 25 октября запустят рейсы Курган – Санкт-Петербург. Перелёты один раз в неделю будет осуществлять Авиакомпания «РусЛайн». Улететь из Кургана в Санкт-Петербург и вернуться обратно из северной столицы можно будет на воздушных судах Bombardier CRJ-100/200 с 50 посадочными местами, сообщает пресс-служба правительства области.

Директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв, сославшись на личное поручение губернатора, сообщил, что нескольким авиакомпаниям были отправления предложения по авиасообщению с Санкт-Петербургом. В итоге, Руслайн подтвердила готовность выполнения рейсов из Кургана. Руководитель департамента также рассказал, что авиакомпания гарантировала прямые перелёты до 31 декабря 2021 года. Расписание рейсов будет размещено на сайте аэропорта Кургана.

Ковалёв сообщил, что по приказу Федерального агентства воздушного транспорта маршрут Курган – Санкт-Петербург включён в перечень субсидируемых маршрутов в 2021 году. Частично затраты авиаперевозчику будут возмещать федеральный и областной бюджеты.

Фото Николая Пушилина.