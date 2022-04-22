Изображения Родины-матери и Воина-освободителя легли в основу концепции праздничного оформления Кургана

К 77-летию Победы в Великой Отечественной войне департамент архитектуры, строительства и земельных отношений разработал концепцию праздничного оформления города. Она выполнена в классическом стиле. В основу её легли изображения Родины-матери, Воина-освободителя, ордена Победы и георгиевской ленты.

Основными цветами праздника станут красный (символ Победы и пролитой крови), голубой и белый (чистоты и мира), а также оранжевый и черный – цвета Георгиевской ленты, которая является символом воинской доблести наших солдат, сообщили в пресс-службе администрации города.

Первые плакаты в сити-формате с брендбуком праздника уже появились на улицах города. Ко Дню Победы в Кургане также будут размещены праздничные баннеры и флаговые конструкции. Также в городе установят фотозоны и высадят у мемориалов цветы.

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