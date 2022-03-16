Известные курганские бизнесмены видят в санкциях толчок для развития

Около 230 западных компаний покинуло российский рынок из-за усиления санкционного давления и временного ослабления на этом фоне позиций рубля. В ответ на это российское правительство готовит беспрецедентные мероприятия по стимулированию отечественного производства и гарантиям потребительской безопасности.

Президент Торгово-Промышленной палаты г. Кургана прокомментировал сложившуюся ситуацию Илья Назаренко:

«Последние дни на нашу страну нарастает санкционное давление. Нас пугают страшным словом «дефицит», списками западных компаний, покидающих наш рынок. Я думаю – не так страшен черт, как его малюют! Конечно, легко не будет, иллюзий никто не питает. Но санкции дадут толчок развитию российского бизнеса, а место западных монополий смогут занять российские компании. Смотрите, своим решением Президент дал гражданам, малому и среднему бизнесу право на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Правительство теперь сможет продлевать сроки уплаты страховых взносов и вводить дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей. Закон также допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а на проверки в сфере IT — до конца 2024 года. Отмена любых проверок любого чистого бизнеса – это бесспорное благо. Надо только грамотно воспользоваться складывающейся ситуацией. И это уже зависит от каждого из нас».

Депутат Курганской областной Думы и известный аграрий Марат Исламов также видит в санкциях новые возможности для бизнеса, в том числе и для сельского хозяйства:

«Постоянно говорю о том, что жизнь нашего региона связана с сельским хозяйством. Я, как полевод, могу сказать, что именно в это время, когда нашу страну атакуют пресловутыми санкциями, у нас появляется уникальная возможность развития всех отраслей сельского хозяйства, продвижения нашей продукции на принципиально новые для нас рынки. Санкции открывают для сельского хозяйства страны новые возможности, и от нас с вами зависит - сумеем ли мы этими возможностями воспользоваться. Мы обеспечим свою продуктовую безопасность, в магазинах будут наши качественные и полезные продукты питания, я уверен!».

Стоит добавить, что многие эксперты отмечают что возврат на рынок нашей страны ушедших компаний будет сопряжён с дополнительными трудностями. Они не смогут рассчитывать на льготные условия и экономические преференции прежних лет. При этом ряд компаний из стран, не поддержавших санкции против РФ, уже сейчас готовы прийти в Россию и занять на рынке РФ места западного бизнеса.