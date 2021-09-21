Известный в Курганской области шахматист выбрал будущее страны

Избирательный участок № 124 в деревне Загайновой располагается в сельском клубе. Сюда, чтобы проголосовать с утра идут местные жители. А тот, кто не смог по состоянию здоровья прийти на участок, сделал заявку о голосовании на дому. Среди них известный наш шахматист Александр Петрович Максимовских - международный арбитр по шахматам, мастер ФИДе, международный мастер. И члены избирательной комиссии, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, предоставили ему такую возможность.

- Свою жизнь каждый строит сам. Выборы депутатов Госдумы равносильны выбору будущего страны, - говорит Александр Петрович, - Я всегда ходил голосовать, а в этот раз по состоянию здоровья сделал заявку о голосовании на дому. Не хочу оставаться в стороне от таких важных событий в стране.

Газета «Далматовский вестник» Далматовского района.