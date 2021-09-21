К 104-летию «Нового мира» ветеран газеты поделилась воспоминаниями

Я родилась и выросла в селе Каменном Шумихинского района. В детстве, сколько себя помню, мечтала стать библиотекарем, потому что страстно любила читать. Но к окончанию школы планы изменились, поступила на филфак Курганского государственного института. Два года проучилась очно, но с рождением дочери вынуждена была уйти на заочное отделение и устроиться на производственное предприятие «Курганприбор». Там-то в 1977-м году и начались мои первые шаги в журналистику: сначала работала корреспондентом заводского радио, затем три года - корреспондентом многотиражной газеты «Знамя».

Первые шаги в журналистику

В 1982 году после рождения сына перешла на завод «Кургансельмаш». Была редактором радиогазеты, корреспондентом многотиражки «Кургансельмашевец», позднее переименованной в «Турбинку».

Работа в многотиражных газетах дала хорошую школу, научила быстро вникать в тему и ухватывать самую её суть. Навыки мобильности, полученные в многотиражках, очень пригодились позднее, в областной газете «Советское Зауралье». Сюда я пришла 1 августа 1994 года по приглашению Татьяны Александровны Менщиковой, в то время возглавлявшей отдел промышленности «Советского Зауралья». Но в этом отделе проработала недолго. В сентябре 1995 года редактор Юрий Алексеевич Прокопьев предложил мне создать и возглавить отдел молодежных проблем. Взялась с энтузиазмом, хоть возраст был уже не

молодежный – 40 лет. Начала с изучения чужого опыта - съездила в Екатеринбург и Челябинск для знакомства с работой их молодежных газет. Изучила многие специализированные издания, на основе этого составила собственный план работы, итогом которого стал выпуск еженедельной тематический страницы «МИГ». Эта аббревиатура расшифровывалась как «Молодежная Информационная Газета».

Чтобы набрать авторский актив, прошлась по институтам и техникумам Кургана. Единомышленники нашлись быстро. Первыми стали две студентки истфака Курганского госуниверситета Таня Циренщикова и Олеся Антипина, позже присоединились Юля Бедрина и Лена Кулачкова – самобытная художница и неординарная личность; затем пришла Анастасия Ланская. Постепенно возле «МИГа» сложился довольно большой круг (человек 20 - 25) авторов, и стала действовать своеобразная «школа юнкоров».

В 1998 году тематическая страница «МИГ» стала лауреатом областной молодежной премии. Её главная ценность в том, что более половины из всех «миговцев» благодаря сотрудничеству с газетой стали журналистами, разлетелись по всей стране.

Читатели верили: газета поможет

Позже была работа в отделе писем, который возглавляла Неля Анатольевна Гессе. В стране бушевала перестройка, в редакциях большинства газет были упразднены отделы писем, но наша газета продолжала традицию реагировать на все обращения читателей. Мы ездили в командировки по письмам, отвечали на вопросы читателей, заданных по телефону – действовала такая рубрика «Утренний телефон», принимали и выслушивали немалое количество посетителей, которые продолжали свято верить, что газета поможет.

Помню такой эпизод: году в 2002-2003-м мне передали изрядно помятый конверт, на котором дрожащей старческой рукой было написано: «Газета «Советское Зауралье» Михаилу Забегаю». Почтальоны не сразу доставили это письмо к нам: и газеты с таким названием уже не было (в 1994 году она

вновь стала называться «Новый мир»), и Михаил Забегай, известный фельетонист, чьё имя наводило ужас на руководителей разных контор и организаций, уже почти 10 лет жил в Америке. Но люди помнили и верили в газету как в истину в последней инстанции.

В этом отделе появился новый опыт – работы с людьми старшего поколения. Поэтому закономерно, что в 2001 году меня назначили заведующей отделом проблем социальной сферы. В этот период я очень плотно сотрудничала с социальными ведомствами: участвовала в их мероприятиях, ездила с ними в командировки, вникала в нормативные документы, чтобы понять, к примеру, что такое «монетизация льгот», «валоризация» или ЕДВ. На тот период в соцзащите стала своим человеком. От того времени остались Почётные грамоты, подписанные начальниками управления О.А. Соколовым и В.Д. Дёминой.

Отдел проблем социальной сферы возглавляла до 2010 года: вступив в пенсионный возраст, передала это дело в молодые руки Татьяны Покальнетовой (Муштаевой), которая позже уехала работать в ЯНАО, а отдел возглавила Мария Цисарева.

Признание и благодарность

Надо сказать, что почётные грамоты Главного управления социальной защиты населения - не единственные мои награды. В 1998 году получен диплом лауреата областной молодёжной премии – за разработку и выпуск тематической молодёжной страницы «МИГ». В 2001 году – Почётная грамота Союза журналистов России за подписью В. Богданова. Имеются награды регионального правительства и областной Думы, юбилейная медаль «100-летие профсоюзов России». В январе 2014 года награждена Дипломом «Признание и благодарность» Ассамблеи народов Зауралья - за подготовку материалов о культуре и традициях народов Зауралья в газете «Новый мир»; в декабре 2015 года - Почётной грамотой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. В ноябре 2017 года мне вручили диплом Управления по

печати, СМИ и архивному делу за первое место в областном конкурсе на лучшее освещение межнациональной и этноконфессиональной дружбы в Зауралье «В семье единой».

Кроме того, у меня есть бронзовая статуэтка Ириды - богини вестей и информации. Её мне вручили в Москве как победителю Всероссийского конкурса «Золотой гонг-2012» в номинации «Лучший материал года о проблемах культуры». Этот конкурс на протяжении многих лет проводит АРС-Пресс, а награду мне вручили за цикл публикаций «Как это по-русски?» по теме сохранения местных диалектов. В 2011 году вышло пять тематических страниц, на которых мы печатали словарь старинных народных слов и выражений, которые в течение жизни собирал инженер, краевед-любитель Михаил Иванович Хлызов.

Лёгкой нашу работу не назовёшь. Вот и у меня были разные периоды: то взлёты, то пробуксовки. Дважды я была на грани решения бросить журналистику и уйти из газеты. Но мне находили другое дело – переводили то на рекламу и объявления в информационное приложение «Курганский вестник» (он перестал выходить в начале 2000-х), то в отдел подписки, где я трудилась до тех пор, пока способность и желание писать не возвращались ко мне. Но и эти периоды нельзя назвать бесполезными: появилось более глубокое знание всех направлений работы газеты, всех её механизмов.

«Какой у нас талантливый народ!»

С годами желание работать в газете не исчезало. Несмотря на пенсионный возраст, мне нравилось ездить в командировки, встречаться с разными людьми и каждый раз изумляться, какой у нас в Зауралье талантливый и трудолюбивый народ! Именно это удивление и восхищение помогало находить героев для своих тематических страниц «Старшее поколение» (о деятельности ветеранских организаций области), «С верой в душе» (о событиях в Курганской и Шадринской епархии).

В 2013 году открыла для себя новое направление в работе — этническая журналистика. Случилось это благодаря знакомству с председателем Ассамблеи народов Зауралья Владимиром Дмитриевичем Уфимцевым, с которым я делала юбилейное интервью. Он поразил меня огромным количеством знаний о нациях, проживающих в Курганской области, так увлекательно рассказывал, что я решила — надо это обязательно донести до наших читателей. Так родилась идея тематической страницы «Содружество народов Зауралья». В 2015 году этническая тема получила продолжение в виде тематической страницы «Многонациональное Зауралье», которая выходила один раз в месяц. В июле 2016 года за тематические страницы «Многонациональное Зауралье» и «Содружество» получила золотую медаль и диплом в номинации «Мы – россияне!» ХV Всероссийского конкурса «Патриот России». В июле 2018 года завоевала награды в двух номинациях ХVII Всероссийского конкурса «Патриот России»: "Добровольцы России" - второе место и серебряная медаль за серию публикаций о деятельности Российского детского фонда; в номинации "Россия - великая наша держава" - третье место за тематические страницы "России верный сын" об архимандрите Антонине (Капустине).

В январе 2018 года меня приняли в ряды действительных членов Курганского регионального отделения Императорского православного Палестинского общества (ИППО), которое было создано в Зауралье в связи празднованием 200-летия архимандрита Антонина (Капустина). В «Новом мире» стала вести тематические развороты, посвященные деятельности этой общественной организации.

По праву опыта

В сентябре 2019 года, отработав в газете «Новый мир» более 25 лет, уволилась и возглавила пресс-службу Курганской епархии. Опыт, полученный в светской журналистике, помогает мне адаптировать не всем

понятную специфическую деятельность православной епархии для широкого круга читателей, рассказывать о жизни и деятельности православных приходов, о священниках и прихожанах, о многогранной социальной работе Русской Православной Церкви.

Что ещё о себе рассказать? С гордостью ношу статус «многовнучной» бабушки (их у меня семеро). Увлекаюсь чтением, огородничеством, очень люблю рукоделие, в частности, лоскутное шитье.

Журналистике отдано более 40 лет. Приятно, что моя биография представлена в энциклопедии "Журналисты России. XX-XXI", в хрестоматии "Региональная журналистика" и на сайте «Лица Зауралья».

Ну и напоследок. В нашем журналистском гимне есть такие слова: «Если б снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти». Они - и про меня тоже.

Татьяна Маковеева, руководитель пресс-службы Курганской епархии, ветеран газеты «Новый мир».