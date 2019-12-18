К 200-летию известного земляка

Полтора года остаётся до 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина), уроженца села Батурино Шадринского района, который прославился тем, что 16 лет возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме и вошел в историю православия как «строитель Русской Палестины».

Губернатор Алексей Кокорин 6 апреля встретился с представителями общественных организаций и членами инициативной группы, которые вносят вклад в дело подготовки к юбилею. Но до сегодняшнего дня работа по подготовке к юбилейной дате велась несколько разрозненно, создание оргкомитета по проведению праздничных мероприятий на уровне области позволит решать все задачи более слаженно.

Открывая совещание, Алексей Кокорин сказал:

- Каждый гид на Святой Земле начинает свой рассказ с упоминания фамилии нашего знаменитого земляка. Он известен во всём мире. Настало время всерьёз заняться увековечением памяти этого известного человека и на его родине.

Председатель Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев рассказал о том, что идея установки памятника архимандриту на его родине возникла в конце 2013 года для того, чтобы отметить юбилей нашего земляка не только как православное, но и важное для всех зауральцев культурно-историческое событие. Установить памятник планируется на народные пожертвования.

Дополнил тему председатель общественного движения «За возрождение Далматовского монастыря» Юрий Аникин, который совместно со скульптором Станиславом Голощаповым работает над созданием памятника. Он рассказал, что бронзовый бюст высотой 1 м 15 см планируется установить на двухметровом постаменте из серого гранита справа от входа в церковь в села Батурино. Юрий Николаевич показал гипсовую модель бюста, которую автор сейчас дорабатывает до портретного сходства. По предварительным расчетам на установку потребуется от 1,5 до 2 млн. рублей.

Директор Шадринского центра русской культуры «Лад» Ирина Спирина напомнила, как в 90-е годы прошлого века движение «За культурное возрождение г. Шадринска» под руководством Алексея Бритвина совместно с жителями села Батурино организовало и провело несколько субботников тогда ещё заброшенном храме Преображения Господня. Церковь была очищена от скопившегося за много лет мусора, вскоре был назначен настоятель. Уже более 20 лет отец Сергий Кривых приводит храм в божеский вид. Рассказала и о том, что в 2004 году краевед Анатолий Пашков написал книгу о роде Капустиных, которая на сегодня стала библиографической редкостью.

- В 2014 году по инициативе Владимира Уфимцева ассамблея и наше движение объявило акцию по сбору средств на возведение памятника архимандриту Антонину (Капустину). Было проведено несколько гуманитарных акций и в Шадринске, и в Кургане, откликнулись, в основном, частные лица, на сегодня собрано около 50 тысяч рублей, помещены в банк, сбор средств продолжается, - сообщила Ирина Александровна.

Сбором пожертвований также занимается созданный в Шадринске православный благотворительный фонд «Батуринская святыня». О его создании и деятельности рассказали депутат Курганской областной думы Александр Брюханов (он возглавляет проект «Культурное наследие», принятый политсоветом партии «Единая Россия») и президент этого фонда Михаил Харлов.

В частности, Михаил Аркадьевич проинформировал, что уже установлен контакт с Императорским православным Палестинским обществом (ИППО) из г. Москвы, который возглавляет Сергей Степашин; через это общество вышли на министерство культуры, на филиал ИППО в Екатеринбурге. Разосланы письма предпринимателям. Готовится обращение в Газпром о газификации села Батурино (храм по сей день отапливается дровами и углём). Идёт работа над получением технического задания на проектирование, проектанты подобраны. В фонд поступило первое пожертвование в 300 тысяч рублей, начинается поэтапное проектирование и одновременно ремонтные работы. Наружные стены храма в аварийном состоянии, некоторые углы вываливаются, кирпичи падают, опасно ходить рядом. Все эти шаги согласованы с епископом Владимиром, получено благословение.

Глава Шадринского района Владимир Осокин доложил, что в районе к этой дате начали реально готовиться в 2012 году. Вышло постановление о создании оргкомитета, куда вошли представители Шадринска и Кургана, движения «За возрождение г. Шадринска», газеты «Новый мир», паломнического центра и др. Благодаря инициативе журналиста Валентины Целоусовой силами новомировцев возле храма был заложен фруктовый сад, сделано ограждение. В храме расписан алтарь, возле него установлен поклонный крест. Курируются работы по установке памятника. «Мы пришли к выводу, что восстановление храма – дело долгое, а памятник архимандриту надо поставить обязательно. Мы, шадринцы, покажем пример по сбору средств», - сказал Владимир Валерьевич.

Завершая разговор, губернатор дал поручения двум своим заместителям - по социальной политике Александру Карпову и руководителю аппарата правительства Вадиму Шумкову - ускорить работу по включению храма Преображения Господня села Батурино в реестр памятников регионального значения. От этого решения многое зависит.

- Нужно работать синхронно по созданию памятника архимандриту Антонину (Капустину) и по реставрации храма в Батурино. Я думаю, что этим мы не только увековечим память нашего знаменитого земляка, но и село Батурино сделаем одним из известных паломнических мест, центром культуры и духовности, как Далматово и Чимеево, визитной карточкой Зауралья, - подчеркнул Алексей Кокорин.

Фото пресс-службы правительства области.