К иголке и нитке – с любовью

Взволнованные девочки­студентки. В Курганском техникуме сервиса и технологий 20 мая прошел областной конкурс профессионального мастерства «Лучшая швея».

За швейными машинками сошлись в борьбе за первенство шесть студенток, шесть обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и девять профессионалов со стажем. Им предстоит выполнить теоретическое задание и продемонстрировать свои навыки на практике.

– Конкурс должен показать выпускникам и учащимся про­фессиональных учебных заведений, как работают мастера своего дела. А для сотрудников предприятий это возможность поднять престиж профессии и проявить себя, – говорит президент Ассоциации легкой промышленности Курганской области Андрей Прокопьев.

Такой конкурс проходит в Зауралье во второй раз, и некоторые его участники пришли закрепить прошлогодний успех. В их числе работница ателье Лариса Приходкина – лучшая швея 2015 года, подтвердившая свое первенство и на этот раз.

– Я в данной профессии давно себя зарекомендовала, и моя цель – поднять престиж швейного дела, – улыбается она.

Лариса Приходкина получила профессию в учебно­производственном комбинате (сейчас Курганский техникум сервиса и технологий), так что конкурс организовали в родном для нее месте, а дома, как говорится, и стены помогают. Только нужна ли мастеру помощь?

– Все женщины в моей семье шили, и мне с детства нравилось создавать вещи, – рассказала она. – Это творческая работа. Швея должна обладать колоссальной усидчивостью, аккуратностью, ответственностью и терпением.

Во мнении о том, каким должен быть характер портной, единодушны все участницы конкурса.

– Усидчивость в нашем деле очень важна, поэтому не каждый может им заниматься про­фессионально. Но азами швейного мастерства должна владеть любая женщина, – считает работница Куртамышской швейной фабрики Анжела Скоробогатова.

Она получила профессию швеи, но долго работала в сфере культуры, а шила дома, для себя и своей семьи. Ей очень нравился сам процесс. Последние десять лет трудится на фабрике – совмещает работу и увлечение.

Портная одного из курганских ателье Наталья Менщикова отдала профессии 20 лет и считает, что склонность к такому ремеслу дается от природы.

– Я со школы люблю шить, поэтому выбрала такую профессию, –

говорит она. – С тех пор ни разу не возникало мысли что­либо изменить. Да я и не смогла бы работать по другой специальности.

На швейное дело, считает Наталья Менщикова, нужно идти, только если к этому лежит душа. Только тогда можно стать настоящим мастером и быть счастливым человеком. Ее слова подтверждают и юные конкурсантки. С детства увлечена шитьем победительница конкурса в категории студентов Светлана Баймурзина – второкурсница Курганского техникума сервиса и технологий. Учиться ей легко и интересно. В прошлом году, почти сразу после поступления, ей удалось занять первое место на внутреннем конкурсе профмастерства, а теперь настало время попробовать себя на областном уровне.

Конкурс этого года отличался от предыдущего тем, что в нем принимали участие обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. В результате соревнование проходило в трех номинациях. Победителем среди работников организаций легкой промышленности стала Лариса Приходкина, среди студентов –Светлана Баймурзина, а среди

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – Наталья Латакова.

Такие перемены в составе соревнующихся – шаг вперед, считают организаторы. Это позволит расширить конкурс и увеличить его социальную значимость.

Марина Перова.