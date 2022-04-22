Качество жизни каргапольцев за три года кардинально улучшилось

В Каргапольском муниципальном округе благодаря реализации различных государственных и региональных программ удалось выполнить немалые объемы строительных и ремонтных работ в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, улучшить состояние автомобильных дорог и благоустроить общественные территории.

Образование

В 2020 году отремонтировали Житниковсковскую и Тагильскую школы, здание начальной школы Каргапольской СОШ.

Открыли после капитального ремонта детский сад «Светлячок» в рабочем поселке Каргаполье. В ходе ремонта обновили крышу, фасад здания, заменили окна. Отремонтировали парадный вход, группы, музыкальный зал, пищеблок, прачечную, установили пожарные лестницы.

Заменили окна в Чашинской школе им. Героя Советского Союза И.А. Малышева, а ученики этой школы получили смартбоксы - специальное оборудование для дистанционного обучения.

Обновлены спортзалы Чашинской и Житниковской школ.

В 2021 году подготовлена вся необходимая документация для проведения аукциона на строительство новой школы в поселке Красный Октябрь.

После капитального ремонта открыли детский сад «Ромашка». Масштабное обновление проведено по поручению губернатора Вадима Шумкова. Капитально отремонтировали кровлю, фасад, заменили окна, входные двери, пол, обновили систему отопления. У входных дверей появились новые крыльца, а над ними – современные козырьки. На территории детского сада появился новый игровой комплекс для уличной площадки.

В 2022 году продолжение масштабного капитального ремонта ждет Каргапольскую среднюю общеобразовательную школу. Начат капитальный ремонт в Сосновской школе. В планах ремонт двух корпусов Каргапольской школы-интерната и детсада «Колосок», школы искусств.

В 2023 году планируют отремонтировать основную общеобразовательную школу в селе Усть-Миасское. В здании уже частично заменили окна и сделали новый септик. Но образовательному учреждению требуется более масштабное обновление.

Здравоохранение

В период с 2019 по начало 2021 года установили новые модульные ФАПы в сёлах Брылино, Долговское, Сосновка и Малышево.

В 2021 году в Каргапольской центральной районной больнице им. Н.А. Рокиной завершили ремонт третьего этажа. Здесь располагаются дневной стационар и физиоотделение. В обновленные помещения переехала лаборатория. Помимо отделки палат, кабинетов и коридоров на этаже заменили систему отопления, электропроводку, сантехнику. Заменили мебель. В планах - приобретение новых аппаратов для физиотерапии.

Больница получила новый современный флюорограф, новую стоматологическую установку и санитарный транспорт.

Отремонтировали три фельдшерско-акушерских пункта в селах Усть-Миасское, Окуневское и поселке Майский. В зданиях заменили окна, двери, обновили полы и стены.

Автопарк неотложной медицинской помощи пополнился новым автомобилем LADA 4x4 и микроавтобусом «Соболь».

Культура

В 2020 году проведен ремонт культурно-досугового центра в с. Усть-Миасском.

Отдел культуры района получил автоклуб – специальный автобус, оснащенный световым и звуковым оборудованием. Это позволило артистам выезжать в небольшие села, где нет своих досуговых учреждений, и проводить концерты и праздники.

В 2021 году в рабочем посёлке Каргаполье к началу нового учебного года обновили детскую школу искусств.

Спорт

В 2019 - 2020 годах в Каргаполье установили большую спортивную площадку для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» и два хоккейных корта, провели первый этап капитального ремонта Каргапольской ДЮСШ. Три малых спортивных площадки появились на территориях р.п. Красный Октябрь и с. Тагильское.

В 2021 году провели капитальный ремонт спортивного зала в Каргапольской средней школе: установили новые двери и окна, оштукатурили и покрасили стены, привели в порядок раздевалки и тренерские комнаты, а деревянный пол заменили на спортивный линолеум. Обновили системы электроснабжения и электроосвещения, закупили новый спортивный стационарный инвентарь. Завершили ремонт Каргапольской ДЮСШ и установили малую спортивную площадку в с. Долговское.

Благоустройство

В 2020 году благоустроили сквер по ул. Ленина. Теперь здесь есть детская и спортивная площадки, зона для отдыха со скамейками.

Благоустроенные зоны для отдыха появились в ландшафтном парке в Каргаполье и в Чашах. В селе Тагильском установили детскую площадку и обновили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, установили площадку для воркаута.

В 2021 году в р. п. Каргаполье обустроена общественная территория по ул. Мира, построена площадка для занятий спортом и отдыха взрослых и детей по ул. им. П.П. Квашнина.

Началось строительство станции очистки хозяйственно-бытовых и сточных вод.

Дороги

С 2019 года финансирование на ремонт дорог в Каргапольском муниципальном округе увеличилось в два раза. Дорожные ремонты проведены в поселках Каргаполье, Майский, деревнях Мурзина, Северная, Деулина, селе Чаши, районных посёлках Красный Октябрь и Каргаполье.

В 2020 году в р.п. Каргаполье обустроена автомобильная парковка и выполнен ремонт проезжей части по ул. Калинина, проведено щебенение улиц.

В 2021 г. обустроены подъезды к ФАПам в селах Долговское, Малышева, Брылино, Сосновка.

В 2022 г. планируется ремонт ул.Ленина в р.п.Каргаполье, ул.Береговой в д.Заречье.

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