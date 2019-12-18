Как бороться с пьяницами и лихачами

Эту фразу первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Путмин произнес перед журналистами еще до начала очередного заседания областной комиссии по безопасности дорожного движения при региональном правительстве. Что же имел он в виду?

Пьяная лихорадка

А в первую очередь то, что ситуация с аварийностью на автодорогах Зауралья остается сегодня по­прежнему напряженной. И это отчетливо явствовало из той картины, которую обрисовал перед членами комиссии и приглашенными на нее руководителями ведомств, ряда организаций и предприятий города и области начальник Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин. Так, например, на фоне снижения основных показателей аварийности (а количество происшествий сократилось на 12,1%) заметно ухудшились достаточно важные в социальном аспекте показатели.

– Вот посмотрите, – констатирует Михаил Владимирович. – С 41 до 71 возросло количест­во происшествий, допущенных по вине водителей транспорта – юридических лиц. Соответственно, и погибших в них стало вдвое больше.

Особенно удручает обстановка с аварийностью в крупных населенных пунктах, в частности, в областном центре. Именно на это обратил свое внимание председательствующий на комиссии Сергей Путмин. Основной же причиной, заметил он, можно считать управление транспортом в нетрезвом состоянии. В прошлом году таких случаев было зафиксировано 50. В них погиб 21 человек и 65 получили ранения. Это значительно превышает прошлогодние показатели.

Пешеходы и переходы…

Анализ происходивших ЧП подтверждает, что самое непосредственное отношение к ним имеют пешеходы. Иные из них в нетрезвом виде совершают такие маневры, которые зачастую заканчиваются плачевно. В минувшем году произошло 29 ДТП подобного рода, в которых погибли 7 человек и 23 получили различные ранения.

Есть еще одна проблема, о которой говорили и спорили участники комиссии. Речь шла о состоянии и обустройстве пешеходных переходов. Ведь именно этот фактор в немалой степени способствовал тому, что в темное время суток увеличилось число наездов на переходящих улицу людей. Число погибших в таких происшествиях возросло с 11 до 17.

Не остались в стороне и пресловутые дороги, они – еще одна причина возникновения дорожных происшествий, которых в ушедшем году случилось на 43% больше. На две трети возросло количество трагических исходов.

Немало вопросов по ходу выступления возникло не только к Михаилу Чебыкину, но и к главе Целинного района Сергею Семенову, рассказавшему, как строится профилактическая работа и почему именно на территории данного муниципального образования ситуация с аварийностью далеко не самая лучшая в Зауралье. Заслушав отчет главы, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, принимавший участие в работе комиссии, призвал руководство района предложить конкретные пути борьбы с нетрезвыми водителями, по вине которых и совершаются многочисленные дорожные происшествия.

А инициатива где?

Предметным получилось обсуждение проблемы, связанной с отсутствием в регионе достаточного количества спецстоянок, необходимых для помещения транспортных средств, задержанных в установленном порядке в рамках ведения производства по делам об административных нарушениях. К примеру, в десяти муниципальных образованиях на текущий момент такие отсутствуют вовсе. Речь идет в данном случае об Альменевском, Мокроусовском, Притобольном, Половинском, Сафакулевском и ряде других районов.

В истекшем году в сфере обеспечения безопасности дорожного движения было пресечено свыше 11700 нарушений ПДД, за совершение которых преду­смотрена мера пресечения в виде задержания транспортного средства. Вместе с тем в установленном порядке было задержано с последующим помещением на специализированные стоянки только чуть более двух тысяч транспортных средств.

В данный момент на территории региона действует соответствующий областной закон. Однако на заседании комиссии отмечалось, что им не урегулирован вопрос о возложении соответствующих полномочий по организации спецстоянок в тех муниципальных образованиях, где отсутствуют заинтересованные в осуществлении данного вида деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Владимир Седанов.