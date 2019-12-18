Как дела на рынке жилья?

Также разговор шел об изменених в региональной подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области».

За дискуссионным столом собрались представители власти, Курганской ипотечно­жилищной корпорации, банков, строительных компаний и агентств недвижимости.

Удобные условия

Сегодня в Зауралье порядка 47% объектов недвижимости продаются с помощью ипотеки. С 2015 года у Курганской ипотечно­жилищной корпорации единственный банк­партнер в реализации областной программы. За этот период почти 300 зауральцев смогли приобрести новое жилье. Однако по сравнению, к примеру, с 2013 годом количество жилищных кредитов сократилось вдвое, и это несмотря на то, что в настоящее время ипотечная ставка для участников программы составляет 8% годовых на первичном рынке жилья. Начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Курганского отделения Сбербанка Дмитрий Кузьмин рассказал о новинках в ипотечном кредитовании. По его словам, государственная программа субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам продлена до конца 2016 года, при этом процентная ставка составляет 12% годовых. Также продолжает действовать программа КИЖК со ставкой от 8% годовых. Кроме того, доступна военная ипотека, которая занимает от 8 до 10% рынка. Средний срок ипотеки в Зауралье – 20 лет, средний срок выплаты кредита – 7– 8 лет. Поэтому банк готов предложить выгодные условия для досрочного гашения ипотеки.

Для того, чтобы жители области могли оценить возможности ипотечного кредитования, КИЖК провела несколько ипотечных субботников. Причем для удобства работающих граждан они проводятся именно по субботам. Как отметил директор КИЖК Анатолий Кротов, сложная финансовая ситуация не позволяет потенциальным клиентам строить долгосрочные прогнозы, но все же благодаря ипотечным субботникам граждане стали проявлять активность. Субботние акции помимо Кургана прошли также в Шадринске и Кетово, их намерены проводить и в будущем. Кстати, благодаря запущенной программе господдержки, в 2015 году впервые доля первичного жилья на рынке превысила долю вторичного (60 и 40% соответственно).



Подешевеет ли жильё?

Сегодня у застройщиков, работающих на рынке недвижимости Курганской области, наблюдается спад продаж. По словам генерального директора ООО «Фирма Баскаль» Владимира Баскаля, клиенты порой жалуются на высокую стоимость жилья, но есть определенный минимум, ниже которого цена опуститься не может, иначе пострадает качество. Квартиры стоят дороже, чем, например, в Челябинске, еще и потому, что в Курганской области не развито производство стройматериалов, их приходится закупать в других регионах. В фирме Баскаля покупателей привлекают невысоким первоначальным взносом на ипотеку в размере 5%.

Согласен с Владимиром Баскалем и директор АН «Наш городок» Олег Пашков. Он считает, что в наших климатических условиях строить дешево сложно. Поэтому проще снизить объемы строительства, чем себестоимость жилья.

Портрет клиента

По сравнению с прошлым годом в первом квартале 2016­го выросла доля вторичного жилья и составила порядка 80% продаж. Как пояснила директор агентства недвижимости «Ступени» Татьяна Козлова, начиная с января 2015 года рынок вторичного жилья просел, наблюдается отток клиентов с первичного жилья. Сегодня 1­комнатную «хрущевку» можно купить за 1,1 млн рублей, 2­комнатную – 1,23–1,25 млн рублей. 3­комнатные «хрущевки» стоят в районе 1,5 млн рублей, «ленинградки» площадью 63 кв. м – 1,85 млн рублей, эти цены значительно ниже, чем стоимость жилья на первичном рынке. По словам Козловой, у людей мало возможностей брать ипотеку, продавцы ждут, когда цены начнут расти, а покупатели – когда они еще снизятся. Очень много «чистой» продажи квартир, так как люди продолжают уезжать из Кургана. Если жилье не продается за две недели, продавец готов уступить порядка 200 тысяч рублей. Кроме того, Татьяна Козлова пожаловалась на то, что далеко не каждый застройщик выполняет изначально заявленные условия. Так, например, по улице 2­й Часовой строительная компания обещала создать инфраструктуру, построить дорогу, но ничего этого нет и в ближайшее время не предвидится. С претензиями обманутые покупатели идут в агентства недвижимости, пытаются продать квартиры, но почти за полгода жилье подешевело более чем на 400 тысяч рублей.

Относительно недавно в Кургане появился новый застройщик – челябинская фирма ООО «Речелстрой». По словам директора фирмы Сергея Григорьева, курганский рынок им интересен, поскольку цены здесь выше, компания занимается комплексной застройкой. Люди ждут скидок на новое жилье от застройщиков, в то же время продавцы вторичного жилья снижают цену, поэтому в условиях кризиса многие предпочитают покупать «вторичку». «Но рано или поздно доля отложенного спроса иссякнет, – считает Григорьев, – и баланс сместится в сторону равновесия».

Также было отмечено, что в последние годы риэлторы и застройщики стали тесно сотрудничать, поскольку содержание отдела продаж обходится строительным фирмам в 1,5 – 2% от стоимости реализуемого жилья. Сейчас эти проценты застройщики предлагают риэлторам в качестве комиссии за продажу жилья. В итоге дискуссии участники пришли к единому мнению – необходимо строить качественное жилье, прилагать усилия для поддержания стабильности рынка, привести в соответствие спрос и предложение на жилую недвижимость.