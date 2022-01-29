Как прогресс влияет на криминогенную обстановку, и почему курганцы верят мошенникам

Настоящий полковник – это, оказывается, не только про суровых мужчин в погонах. Это вполне себе может оказаться изящная блондинка, которой и форма идет, и должность красит. Встретишь случайно на улице и вряд ли догадаешься, что тут не просто элегантная дама летит мимо, дыша духами и туманами, а полковник юстиции с большим стажем нелегкой работы в следственном управлении следует по важным делам. Разве что взгляд её поймаешь... и удивишься его твёрдости.

В конце декабря состоялась наша беседа с новым заместителем начальника УМВД - начальником следственного управления УМВД России по Курганской области Оксаной Лукашевой. Разговор шел о злободневных проблемах. О том, как прогресс влияет на криминогенную обстановку, и почему жители региона до сих пор попадаются на удочку мошенников и перечисляют на непонятные счета огромные суммы. Поговорили о задачах на 2022 год и выяснили, какие итоги 2021 года Оксана Викторовна считает наиболее важными.

- Оксана Викторовна, встречаясь с вашими коллегами, девушками, выбравшими своей жизненной дорогой службу в правоохранительных органах , всегда хочется услышать ответ на вопрос - почему именно такой выбор . Что повлияло на него?

- Почему выбрала этот путь? Наверное, у меня это в крови. Мой дед - участник Великой Отечественной войны, всю жизнь проработал в милиции. Дослужился до майора. Дед - это моя гордость, нравственный пример на всю жизнь. Может быть поэтому я выбрала одну из самых тяжелых профессий и для девушки, и в целом в системе МВД – следствие. Этой деятельности я уже отдала практически 25 лет. Думаю, это и призвание, и характер.

- Вы много лет работали в соседнем регионе, в Челябинской области. Чем отличается работа там и здесь – в Курганской области?

- Вряд ли это сравнение корректно, я имею в виду субъекты. Все-таки в городах -миллионниках объем зарегистрированных преступлений намного больше, это связано с численностью населения. Чем больше численность населения, тем больше зарегистрированных преступлений. Чем больше бюджет у субъекта, тем больше регистрируется коррупционных преступлений. Они более значимые, суммы хищений больше, и дела более резонансные. А работа... что ж, она везде одинаковая.

- А если попробовать описать личные впечатления от областного центра?

- Знаете, что мне понравилось в Кургане? Не в обиду своему субъекту, отмечу, что здесь люди добрее. Я ощутила теплоту. Теплоту коллектива, теплоту в отношении к людям, просто в общении. Даже при нахождении в общественных местах, в общении с просто рядовыми гражданами, которые тебя не знают. На дорогах люди, может быть, меньше торопятся. Здесь все взаимосвязано. В общем, основное- это душевность. Обстановка в Зауралье более теплая. И сам город очень изменился за последнее время, особенно исторический центр, который сверкает иллюминацией. Курган похорошел, стал уютным и очень красивым.

- Как вы оцениваете криминогенную обстановку в Курганской области в целом?

- Я могу сказать, что, в целом, она спокойная. Если сравнивать с другими субъектами. Уровень преступлений, которые совершаются, менее тяжкий. Бытовые - средней тяжести. Хищения с небольшим ущербом. Как правило, кражи из садовых домиков.

А вот на пике в Зауралье, как и по всей России, это киберпреступность. В данном случае мне бы хотелось сказать отдельно про профилактику данной категории преступлений.

Меня удивляет, что при таких массовых, публичных профилактических мероприятиях, когда во всех СМИ говорят о бдительности, о том, что не нужно передавать по телефону конфиденциальную информацию о своих картах, равно как не нужно и никакие действия по просьбе неизвестных лиц совершать, граждане продолжают это делать! Необходимо продолжать профилактическую работу, искать новые форматы. Возможно, стоит запустить голосовое информирование граждан о мошенниках через мобильную связь. Эта идея требует дополнительной проработки, в том числе и с операторами мобильной связи, и в правовом поле.

Еще одна серьезная проблема – сбыт наркотических средств.

Все остальное – это бытовые преступления, преступления против личности, все то, к чему приводит употребление алкоголя и прочих психоактивных веществ.

- Оксана Викторовна, говоря о киберпреступности, вы могли бы привести пример самого абсурдного преступления?

- Вопиюще наглого, я бы сказала. Доходит до того что кибермошенники, которые больше степенью находятся не на территории Российской Федерации и пользуются подменными номерами, используют номера официальных лиц: высших чинов в УМВД или правительства области. А люди верят. И совершают действия, которые приводят к хищению средств, либо оформлению кредитов. После чего они несут глобальные материальные затраты, исчисляемые порой миллионами.

Иногда происходит то, что не поддается никаким определениям. Например, граждане в течение нескольких дней, производят действия под контролем лиц, которые вошли к ним в доверие в телефонном разговоре. Люди до 5 дней могут получать кредиты в банке, а затем перечислять средства мошенникам. Могут бесконечно отправлять купюры в банкомат, направляя их на непонятные счета. А потом проходит неделя, они приходят к нам и заявляют о преступлении. При этом возраст потерпевших в данном случае не имеет значения. Если раньше мы говорили о том, что под ударом пенсионеры, пожилые люди, то сейчас это и студенты, которые, казалось бы, на пике технологий, все понимают, но тоже попадаются и совершают эти ошибки.

Магическая фраза «У вас осуществляется перевод» действует на наших граждан. И они сразу же начинают передавать свои личные данные. Мы каждый день регистрируем по несколько таких преступлений. Приведу пример. В сентябре 2021 года женщине позвонили неизвестные лица, и, под предлогом предотвращения списания средств, убедили перевести денежные средства на общую сумму 5 миллионов 400 тысяч рублей. При этом деньги у потерпевшей предназначались для покупки квартиры. Для перевода денежных средств потерпевшая выполнила более 100 операций (!) в течение двух дней.

Мошеннические схемы работают и при пользовании услугами различных сайтов, при покупке товаров и услуг через интернет.

- Есть ли какие-то простые правила, чтоб избежать обмана при пользовании подобными сайтами?

- Дело в том, что очень сложно сразу понять, что это «подменный» сайт. Большей частью они идентичны настоящим. И обычному человеку отличить их практически нереально. Поэтому только бдительность. Крупные фирмы, работающие через интернет, также заинтересованы в безопасности, и принимают дополнительные меры защиты.

- Все-таки в чем причина такого разгула киберпреступности?

- Возможно, в числе прочего существуют психологические причины. Свою роль сыграли пандемия, изоляция. Граждане заскучали по общению, и когда им звонят, они хотят поговорить, и в процессе разговора их вводят в заблуждение.

Однако, хочу отметить, что благодаря предпринимаем усилиям, профилактике, по итогам 2021 года общий уровень совершаемых имущественных преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий снизился, по сравнению с 2020 годом. На территории региона зарегистрировано 2055 таких преступлений, общий ущерб составил 105,5 миллионов рублей. Количество краж с банковских карт и счетов граждан снизилось почти на треть, зарегистрировано 712 преступлений данного вида, раскрыто 260 преступлений.

- А каковы цифры 2021 года, касающиеся незаконного оборота наркотиков, коррупционных преступлений?

- За 12 месяцев 2021 года в Курганской области возбуждено более 1300 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Среди преступлений, в основном, доминирует сбыт синтетических наркотических веществ. И опять же он осуществляется преступниками с использованием сети интернет.

Работа по выявлению коррупционных преступлений - это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. В 2021 году в производстве находилось 37 дел. Следователями управления УМВД по Курганской области за совершение преступлений коррупционной направленности привлечено было 8 начальников отделений почтовой связи, 4 руководителя и сотрудника государственных и муниципальных учреждений, 4 сотрудника юридических лиц, 2 сотрудника администрации органов местного самоуправления и одно физическое лицо.

Эта категория преступлений достаточно сложная, требует большого опыта от следователей, понимания трактовки законов, проведения ряда длительных экспертиз.

- Расскажите о взаимодействии с гражданами. С какими проблемами чаще всего обращаются люди?

- Личные приемы в данное время приостановлены в связи с антиковидными мероприятиями. Однако, у граждан есть возможность обратиться к нам через официальный сайт. Поступают обращения как со стороны потерпевших , так и со стороны подозреваемых. В основном, обращения касаются просьб ускорить рассмотрение дел. При обращении на сайт, граждане получают ответы также в электронном виде в установленные законом сроки.

- Оксана Викторовна, какие итоги 2021 года вы считаете наиболее важными?

- В 2021 году следователи следственного подразделения УМВД по Курганской области выполнили значительный объем работы. Расследовано 5 860 уголовных дел. Направлено в суд за 12 месяцев - 1834 уголовных дел. Хочу отметить, что процент возмещения ущерба в Курганской области один из самых высоких по стране и составляет 62,6 процент , а с учетом наложенного ареста на имущество обвиняемых, он исчисляется как 137, 7 процента.

В наступившем году ставлю задачи себе и подчиненным повысить эффективность и результативность следственной работы. При этом все направления деятельности считаю важными. Это и увеличение количества направленных дел в суд, улучшение состояния законности и качества следственной работы, сокращение сроков расследования, возмещение причиненного преступлениями ущерба, активизация работы по профилактике. Положительные результаты нашего труда позволят улучшить состояние в сфере защиты порядка, защиты здоровья прав и свобод граждан.

- Спасибо за интересную беседу.

Для справки:

Оксана Викторовна Лукашева родилась в Челябинске. Окончила техникум, затем получила высшее юридическое образование. Служба в органах внутренних дел началась для Оксаны Викторовны в 20-летнем возрасте.

В 1997 году получила первое звание - младший лейтенант юстиции. Сейчас Оксана Лукашева – полковник. Она 21 год проработала в следственном отделе Калининского района в Челябинске. Прошла путь от следователя до руководителя следственного управления. В октябре 2021 года назначена заместителем начальника Управления МВД России по Курганской области - начальником следственного управления. Награждена медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней.

Замужем. Есть взрослая дочь.

Юлия Кондратова.