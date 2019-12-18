Как прожить 70 лет в любви и согласии? Секрет знают супруги из Сафакулевского района

Ингаметдин Шарафутдинович и Гельминур Мажитовна зарегистрировали свой брак в марте 1946 года. Тогда им было по двадцать лет, а в этом году исполнится 90. Глава семьи более тридцати лет трудился в сфере энергетики, а его вторая половинка хранила семейный очаг и воспитывала детей. Их у супругов-юбиляров шестеро, они заботятся о родителях и поддерживают их. А сегодня у Шарафутдиновых еще и шестнадцать внуков и внучек, двадцать два правнука и правнучки! Вся эта большая дружная семья встретилась за праздничным столом в юбилей свадьбы.

Поздравить супругов с 70-летием совместной жизни приехали заместитель главы района Петр Спирин, главный специалист отдела ЗАГС Римма Ахметжанова и глава Яланского сельсовета Сергей Власов. Они преподнесли Шарафутдиновым благодарственное письмо главы района и памятные подарки.

-Крепка семья – крепка Россия. Испокон веков такие семьи пользуются авторитетом и уважением. Вы – одна из этих семей!, - отметил Петр Спирин.

Сегодня благодатная пара продолжает вести активный образ жизни. Супруги занимаются домашним хозяйством, вместе смотрят телевизор, интересуются общественно-политической ситуацией в стране. И служат примером, на который могут равняться молодые семьи.

Фото Эмиля Галимова.