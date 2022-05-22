Как решать проблему бродячих собак, выясняли в курганском ЦУРе

С начала текущего года в социальных сетях и на платформе обратной связи “Госуслуги. Решаем вместе” зауральцы оставили около 400 обращений, связанных с проблемой бездомных собак.

Центр управления регионом узнал мнение жителей о том, что могло бы улучшить ситуацию.

78% жителей Курганской области считают проблему бродячих собак актуальной. Почти половина участников опроса (49%) уверены, что бездомные животные угрожают безопасности людей. При этом 61% рассказали, что они никогда не подвергались нападению псов. Чаще всего информацию о бродячих собаках респонденты получают из социальных сетей. Об этом рассказали 47% опрошенных.

В чем причина появления бродячих собак? Треть зауральцев считают, что количество бесхозных животных на улицах за последние пять лет увеличилось. 45% выразили мнение, что причиной является бесконтрольное размножение животных. 43% опрошенных считают, что собак выгоняют нерадивые хозяева.

Как, с точки зрения респондентов, избежать появления на улицах населенных пунктов безнадзорных животных? 54% опрошенных считают, что предотвратить появление бродячих собак можно введением штрафов за жестокое обращение с животными. 41% уверены, что необходима стерилизация бездомных собак. 31% выступают за создание факультативных программ в учебных заведениях об ответственном отношении к животным. Введение налога на содержание животных предложили 17% зауральцев.

Ответственность за решение проблемы бродячих животных большинство зауральцев возлагают на администрации муниципалитетов (76%) и зоозащитников (42%).

73% респондентов назвали эффективной такую меру, как отлов и помещение собак в приют. Но вот взять себе животное из приюта готовы только 19% участников опроса. Как бы то ни было, большинство жителей (82%) выступает против отстрела бродячих собак.

Следует отметить, что в Кургане и Шадринске имеются приюты для бездомных животных. Туда попадают собаки с улицы, которые могут быть опасны для горожан. Заявки на отлов можно направлять в департамент развития городского хозяйства Кургана по телефону: 8 (3522) 42-89-00 и 42-89-01; в комитет городского хозяйства Шадринска по телефону: 8(35253)7-56-88.

Опрос проводился с 22 по 30 апреля 2022 года методом онлайн-анкетирования среди пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников» в Курганской области, в нем приняли участие 530 респондентов.

Фото Николая Пушилина.

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