Какие материалы стали самыми популярными на сайте Zauralonline на минувшей неделе

На минувшей неделе самым популярным материалом на сайте zauralonline.ru стал «В Кургане полицейских с ножевыми ранениями доставили в больницу». Информация о том, как наркозакладчики оказали вооружённое сопротивление представителям правопорядка. Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает, нарушителей задержали. Губернатор Вадим Шумков в своём Instagram-аккаунте написал, что силовиков представят к государственной награде. Новость набрала 621 просмотр.

Большинство новостей так или иначе касались выборов депутатов Госдумы. Самыми читаемыми стали: «Глава Кургана Елена Ситникова проголосовала одной из первых в городе» – 479 просмотров, «Курганские учителя: трёхдневное голосование позволяет составить программу на выходные и уделить время своим детям» - 451 просмотр.

Если говорить о видеоконтенте, то 754 интернет-пользователей заинтересовались роликом «Новый мир» знакомит вас с новостями в социальных сетях», 619 зрителям понравился ролик «Хочешь узнавать самые свежие новости первым – выпиши «Новый мир»!».

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