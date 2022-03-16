Камень желаний на курганском пляже обошелся в полмиллиона рублей

Новость об установке нового арт-объекта на курганском пляже Бабьи пески облетела все курганские паблики, но никто не давал ответ: откуда он взялся? «Новый Мир» выяснил: камень установили простые горожане.

- Многие удивляются, когда узнают, что этот проект реализовали простые курганцы, без помощи городского бюджета, - рассказывает участница проекта Любовь Останина. – Просто однажды мы, команда инициативных людей, решили создать в нашем городе новый арт-объект. Кому пришла в голову идея именно такого Камня – уже теперь и не вспомнить. Нас было девять человек, это Останин Андрей, Шакиров Руслан, Южакова Екатерина, Бралгина Елена, Шатрова Наталья, Муштаева Наталья, Вебер Александра, Леготина Алена, сидели, организовали так называемый «мозговой штурм», и вот, родилось такое стремление! Кстати, все мы – выпускники курганского Тренингового центра «Академия успеха». Пока учились, сроднились, захотелось свершений. Выбрали, что это будет огромный камень, к которому может прийти любой желающий и загадать свое желание. Так и назвали проект - "Камень Желаний".

- В какую сумму обошелся камушек, и кто за это удовольствие в итоге заплатил?

- Обсчитывали примерный бюджет, вышло около 500 тысяч рублей. К проекту подключилось очень много людей. Согласовали с городской администрацией место. И вот Роман Шишкин, без которого ничего бы не вышло, взялся наш камушек из Перми транспортировать в Курган. Уже здесь его обработали в гранитной мастерской «Мемориал» (директор – Хайбула Мурадисинов, с камнем работал Дмитрий Афанасьев). ИП Татьяна Кошелева и директор ООО «Денко» Евгений Фомин помогли с краном и трактором. ООО «Мегастрой» сделали для нас приличную скидку на бетон. Фундамент залил Сергей Чугаев. На Камне есть табличка " Наши желания только и ждут, чтобы исполниться" – её выполнил ООО «ЦОМ» (начальник отдела продаж Сергей Захаров). По легенде камень несёт в себе огромную силу, а создание его именно как "Камень Желаний" усиливает его. В скором времени появится дополнительная табличка с описанием, и когда станет тепло, облагородим фундамент.

- Как такую громадину смогли перевезти?

- Одна из компаний в Перми согласилась отколоть нам «кусочек», и мы начали решать, как транспортировать. Везли на спецтехнике до посёлка Мишкино, там ждали попутную машину до Кургана, той же компании. Средства привлекали со стороны, через знакомых, на улице о проекте рассказывали, подключались наши курганские компании. Деньгами помогли ООО "Klimatoff" (Волков Вячеслав Сергеевич), ООО "НАВЕК" (Петров Сергей Анатольевич), ООО "Софит" (Некрасов Дмитрий Владимирович) и еще многие простые курганцы, некоторые и фамилий своих называть не захотели. Всего таких неравнодушных около 60 человек, и мы им очень благодарны! Многие помогали, если не деньгами, то своим бескорыстным трудом.

«Новый Мир» благодарит всех причастных к этому событию, спасибо за вашу любовь к родному городу!

Анна Лимонова. Фото Николая Пушилина.