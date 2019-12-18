Капитальный ремонт. В Зауралье 3800 многоэтажек изношены до 70 процентов

Общий процент износа составляет 70 процентов. Об этом на аппаратном совещании в областном правительстве заявил начальник Госжилинспекции Алексей Малыгин.

- Жилищный фонд Курганской области характеризуется значительным сроком эксплуатации и высоким износом. Средний возраст зданий – 45 лет, доля построенных до 1995 года - 95%. Значительная часть жилищного фонда остро нуждается в проведении капитального ремонта, - сообщил Алексей Малыгин.

По данным руководителя ГЖИ, в 2016 году планируется провести ремонты в 226 многоквартирных домах.

Глава региона Алексей Кокорин поручил руководителю Госжилинспекции совместно с главами муниципалитетов проводить мониторинг ситуации, особенно по тем домам, которые включены в программу капремонта.