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Капитальный ремонт. В Зауралье 3800 многоэтажек изношены до 70 процентов

В областную программу капитального ремонта многоквартирных включены 3800 многоквартирных домов, имеющих три и более квартиры.

15 марта, 2016 - 17:16

Общий процент износа  составляет  70 процентов. Об этом на аппаратном совещании в областном  правительстве заявил начальник Госжилинспекции Алексей Малыгин.

- Жилищный фонд Курганской области характеризуется значительным сроком эксплуатации и высоким износом. Средний возраст зданий – 45 лет, доля построенных до 1995 года - 95%. Значительная часть жилищного фонда остро нуждается в проведении капитального ремонта, - сообщил Алексей Малыгин.

По данным руководителя ГЖИ, в 2016 году планируется провести ремонты в 226 многоквартирных домах.

Глава региона Алексей Кокорин поручил руководителю Госжилинспекции совместно с главами муниципалитетов проводить мониторинг ситуации, особенно по тем домам, которые включены в программу капремонта.

Источник: 
Сергей Игнатов
15 марта, 2016 - 17:16

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