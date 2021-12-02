Каждый десятый курганец хоть раз написал обращение к органам власти

Более 70 000 обращений обработал Центр управления регионом Курганской области за год. Почти каждый десятый взрослый житель региона хоть раз написал обращение к органам власти. Более 37 000 из них были оставлены в социальных сетях и отработаны в системе «Инцидент Менеджмент». Ответ на волнующие вопросы зауральцы получали в среднем за 4 часа 25 минут.

Если общение с чиновниками в соцсетях уже стало привычным для жителей, то к платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" (ПОС), заработавшей в Курганской области в декабре 2020 года, зауральцы привыкали постепенно. В первом квартале в ПОС заходило по 90 - 200 обращений в месяц. С началом очередной волны коронавируса активность значительно возросла, так как ЦУР подключил к платформе "горячую линию 122". Это решение помогло в том числе оптимизировать процесс записи жителей на вакцинацию. Всего за год на платформе зауральцы оставили почти 33 000 обращений. Более 80% всех вопросов там были связаны с записью на вакцинации и получением QR-кодов.

Курганская область возглавила всероссийский рейтинг по показателям внедрения "Госуслуги. Решаем вместе" в части сообщений. Сегодня к ней подключены 100% региональных органов исполнительной власти, 95% органов местного самоуправления, 94% организаций здравоохранения и образования - всего 861 ведомство. Мы гордимся тем, что ЦУР внес вклад в развитие платформы.

Темой №1 в этом году стала эпидемия коронавируса. Ей было посвящено почти 25 500 обращений от зауральцев. Большая часть из них касались записи на прививку и проблемами с получением сертификатов вакцинированного/переболевшего.

ЦУР помогал медучреждениям региона справиться с нагрузками. Мы готовили методические рекомендации, исполнение которых позволило избежать ряда проблем с формированием QR-кодов. По рекомендации ЦУР курганские поликлиники открыли дополнительные вакансии, чтобы ускорить обработку обращений жителей областной столицы.

Среди наиболее обсуждаемых тем в этом году было ЖКХ. Зауральцы направили в органы власти 7103 таких обращения. Большая их часть поступила на старте отопительного сезона, а также во время летних опрессовок.

Еще одной горячей темой стали дороги. Жители оставили 6886 жалоб на качество дорожного полотна. Пик обращений пришелся на время летней дорожной кампании.

В топ-5 горячих тем вошло и благоустройство. Этой теме было посвящено 3589 сообщений от жителей.

Тема очень активно обсуждалась в момент голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Чаще всего вопросы органам власти задавали жители Кургана, Шадринска, Шумихинского МО, Катайского и Кетовского районов. Меньше всего обращений поступило из Частоозерского района.