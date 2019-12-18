Кирпичная кладка как искусство

все это мастерски умеет делать каменщик IV разряда строительной компании ООО «Атлант» Александр Лушников. Недаром он стал победителем в номинации «Лучший каменщик» окружного конкурса «Славим человека труда!», который прошел в Екатеринбурге.

Александр Лушников трудится каменщиком уже 15 лет. В курганском СПТУ №4 он получил сразу три профессии – сварщика, плотника и каменщика. После окончания учебы несколько лет работал в СМУ­1, затем в компании «Эверест», а последний год занят на жилищном строительстве в ООО «Атлант». Повседневная работа Лушникова заключается в кладке кирпича, установке гипсовых перегородок. Кроме того, в последнее время на стройке появилось много новых материалов. Как утверждает Александр, управляться с ними физически тяжелее, зато объем работ продвигается быстрее. Работа каменщика не так проста, как может показаться на первый взгляд, здесь нужно особое мышление, важно соблюсти все строительные нормы. Да и скучной ее точно не назовешь.

– Пока дом строишь, работа кажется однообразной, – рассказывает Александр Лушников. – Потом уходишь на другой объект, и как будто заново родился, появляются новые чертежи и новые дела.

В 2015 году Александр Лушников уже принимал участие в областном конкурсе «Славим человека труда!» в номинации «Лучший каменщик», где занял почетное второе место.

– Александр достиг таких успехов, что, видя чертеж, он уже знает, что делать в дальнейшем и как будет выглядеть результат, – рассказывает главный инженер ООО «Атлант» Андрей Щербинин. – Он не кичится своим мастерством, всегда помогает коллегам, и люди относятся к нему с большим уважением. Не помню, чтобы он с кем­то ругался. Александр – скромный парень. Мы сразу решили, что если отправим Лушникова на окружной конкурс, стыдно не будет.

И не ошиблись! От Курганской области в команду профессионалов кроме Александра Лушникова вошли победители областного конкурса 2015 года в номинации «Лучшее звено каменщиков» – Сергей Чугаев и Олег Пшеничников (ООО «Строительная компания «Дома. Города. Люди»). Специалисты ответили на 20 теоретических вопросов, а затем выполнили практическое задание – кирпичную кладку декоративной арки. В итоге лучшим стал Александр Лушников. Второе место у представителей Свердловской области, третье – у жителя Югры.

– Конкурсное задание больше было похоже на искусство, чем на мою повседневную работу, – поделился впечатлением победитель. – Дали эскиз, который нужно было повторить в реале. Работа творческая, рассчитана на высокий профессионализм. Когда я учился в СПТУ, сдавал экзамен по этой теме, так что полученные знания пригодились. Конкуренты были серьезные, некоторые даже успели побывать на конкурсах в Москве, но я все равно рассчитывал на победу, иначе зачем ехать?

Конкурсы профессионального мастерства помогают возродить уважение к рабочим специальностям. На конкурсе Александр пообщался с коллегами, которые рассказали ему, что в последнее время молодые люди активнее стали поступать на строительные специальности. И это не может не радовать.

– Хотелось бы, чтобы в Кургане было побольше строек, – говорит Лушников. – Нам нужны не только менеджеры, но и рабочие!

Фото Николая Белобородова.