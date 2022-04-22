Классные руководители Курганской области едут на форум в Москву

Зауральским педагогам предлагают стать участниками II Всероссийского форума классных руководителей.

II Всероссийский форум классных руководителей пройдёт в октябре в Москве. В этом году помимо школьных педагогов в форуме могут поучаствовать кураторы групп в колледжах, сообщили в пресс-службе главы региона.

Отбор на участие в форуме пройдет в три этапа. Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование на знание основ педагогики, решить задачи по тематике классного руководства и записать видеовизитку с рассказом, почему они должны стать участниками форума.

Зарегистрироваться для участия в отборочном туре необходимо до 25 апреля в приложении по ссылке, это даст возможность получать дополнительные уведомления о старте отборочного этапа.

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