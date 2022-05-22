Клуб студенческих наставников Курганского педколледжа — победитель Всероссийского конкурса

Клуб студенческих наставников «Канва-СН» Курганского педагогического колледжа стал победителем III Всероссийского конкурса лучших практик студенческих советов и объединений профессиональных образовательных организаций, который проходил в Ижевске. Всего за лидерство в разных номинациях боролись более 300 образовательных организаций со всей страны. В финале были представлены 167 практик.

Три месяца заданий, кейсов, испытаний, командного креатива дали свой результат: на финальной онлайн-защите лидер клуба «Канва-СН» Юлия Тагунова уверенно и ярко представила практику Курганского педколледжа.

- Награждение финалистов и победителей прошло в Ижевске на Всероссийском форуме «Команда Профи: технологии успеха». По объективным причинам наша команда поехать в Удмуртию не смогла, именно на эти дни пришлась подготовка к заключительным мероприятиям в рамках реализации социального проекта «Доверяю!», в которых наши студенты-наставники принимают непосредственное участие. Ждем наши награды по почте, - сообщила заместитель директора Курганского педколледжа по воспитательной работе Шмидт.

По информации департамента образования со ссылкой на КПК.

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