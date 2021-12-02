Книжную выставку оформили по рекомендациям читателей разных поколений

Библиотека им. Л. Толстого провела опрос среди читателей о книгах, которые они любили в детстве и хотели бы порекомендовать нынешним детям и подросткам. По результатам опроса была оформлена выставка «Любимая книга моего детства». Все желающие могут прийти в библиотеку и взять книги по их рекомендациям.

Интересно, что у разных возрастов – свои предпочтения.

Представители старшего поколения советуют прочесть книгу Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо», а также «Бронзовая птица» и «Кортик» Анатолия Рыбакова.

Книгами Кира Булычева об Алисе, девочке из будущего, зачитывались представители среднего поколения, также они вспоминают «Приключения Электроника» Евгения Велтистова, неунывающего Незнайку и его друзей – коротышек из Цветочного города. Добрые книги Николая Носова не стареют!

Те, кто стали взрослыми сравнительно недавно, делятся впечатлениями о современных детских писателях – Тамары Михеевой и Ольги Крючковой.

Еще назывались «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова и исторические романы Валентина Пикуля.

Одна из полок книжной выставки составлена из любимых книг нынешних юных читателей. Приходите в библиотеку, выберите детскую книгу, рекомендованную для детского чтения!

Телефон для справок: 25-79-59.