Когда курганцы узнают оценки за Тотальный диктант?

«Когда люди приходили, чувствовалось, что для всех это настоящий праздник. Так что Тотальный диктант можно назвать праздником русского языка, и в Кургане он состоялся!» - считает координатор проекта «Тотальный диктант» в Кургане Светлана Кирьянова.

Корреспондент Zauralonline писал диктант на площадке №3, расположенной в гимназии № 19. В рассчитанном на сто человек спортивном зале добавляли столы и стулья, чтобы вместить всех желающих проверить свою грамотность. Это были люди разного возраста, от школьников до пенсионеров. Кстати, данную площадку для написания Тотального диктанта выбрал и и.о. ректора Курганского государственного университета Олег Филистеев.

Написанный специально для проекта текст детского поэта, драматурга и сценариста Андрея Усачёва «Вкратце об истории письменности» на этой площадке диктовал актёр Курганского государственного театра драмы Александр Шарафутдинов. «Это непросто — чувствовать себя учителем, необычно, - поделился он впечатлениями с корреспондентом Zauralonline. – Волнение больше, чем перед спектаклем, но это хороший опыт и очень интересное мероприятие».

В этом году наш город второй раз принял участие в данной масштабной международной акции по проверке грамотности. Предполагалось, что Тотальный диктант-2016 напишут более 150 тысяч человек во всем мире, на территории России площадки планировалось открыть в 480 населенных пунктах, за рубежом – в 252 городах. Точные данные о количестве участников, а также оценки и остальные результаты акции будут известны 21 апреля, сейчас идёт проверка работ и подведение итогов. Свою оценку каждый сможет узнать после 20 апреля на сайте totaldict.ru, по имени и кодовому слову.

Также после этой даты в Кургане планируется торжественное подведение итогов акции, вручение сертификатов участников и отличников. Работе над ошибками, допущенными в Тотальном диктанте, будет посвящено занятие «Русский по пятницам», которое состоится 22 апреля в 19 часов в Региональном детско-юношеском центре. На него необходима предварительная запись по телефону 620-193. Здесь же в этот же день с 19.00 до 20.30 желающие могут получить свой бланк с проверенным Тотальным диктантом.

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