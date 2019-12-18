Когда счёт идёт на минуты

Об этом шла речь на одном из последних заседаний областной комиссии по безопасности дорожного движения при региональном правительстве. По словам директора Департамента здравоохранения Курганской области Ларисы Кокориной, если смертность от дорожно-транспортного травматизма в целом по РФ за 2015 год составила 12,2% на 100 тысяч человек населения, то по Курганской области этот показатель составил 21,4%. Чтобы разобраться, насколько все серьезно, кто виноват и что делать, мы провели мини-расследование, пообщались с врачами и полицейскими.

Экстренно

Для оказания экстренной врачебной помощи пострадавшим в ДТП на федеральных и областных дорогах созданы трассовые медицинские пункты.

Как отметила директор здравдепартамента, чтобы определить место их расположения, проведен подробный анализ, определены участки, где количество пострадавших было самым высоким. Рассматривалась территориально удаленность от центральных районных больниц.

Сегодня на территории нашей области таких пунктов шесть.

– Деревня Бутырское в Мишкинском районе, Новая Заворина – в Юргамышском. В сторону Омска – Камышное на границе Лебяжьевского и Варгашинского районов. Два пункта находятся на трассе Курган – Екатеринбург: Чашинский и Далматовский. Один трассовый пункт – по направлению к Тюмени, в районе населенного пункта Редькино Белозерского района, – показывает на карте директор Курганского областного центра медицины катастроф Александр Шумаев.

Мобильная служба

Мы подробно ознакомились с работой одного из них. Трасса Курган–Екатеринбург, село Чаши. Здесь четыре фельдшера и столько же водителей. Ежедневно дежурит бригада из двух человек.

– Буквально на прошлой неделе Министерством здравоохранения нашей страны поставлена задача – укомплектовать бригады еще и вторым медицинским работником. Обидно, когда зауральцы и в целом жители РФ так нелепо погибают в дорожно-транспортных происшествиях, – считает Лариса Кокорина.

Трассовые медпункты очень востребованы, особенно когда счет идет на минуты. Александр Шумаев говорит о том, что в минувшем году во все трассовые пункты Зауралья поступило в целом 262 обращения. Бригады принимали участие в ликвидации 98 аварий. Он подчеркнул, что по сравнению с работой скорой медицинской помощи это небольшая цифра, но тем не менее 103 человека удалось вовремя госпитализировать и спасти.

Спасая жизни

За помощью к специалистам заглядывают и проезжающие мимо водители, и жители близлежащих населенных пунктов.

– Совсем недавно пассажиру одной из проезжавших мимо нас машин стало плохо. С нарушением мозгового кровообращения его доставили в областную клиническую больницу, – вспоминает директор областного центра медицины катастроф.

Фельдшер трассового медпункта Андрей Лазаев объясняет, что у каждого пункта свой участок дороги. Зимой при низких температурах нередко приходится патрулировать свою территорию, так как ситуации бывают разные. Может сломаться автомобиль, людям может понадобиться помощь. На трассовом медпункте, который представляет из себя небольшой фургончик, есть все необходимое для оказания экстренной помощи. Надев бахилы, мы проследовали за Андреем.

– В этой сумке находятся лекарственные препараты, которые необходимы для ежедневной работы. Кроме нее имеются родовая укладка, реанимационная укладка, электрокардиограф, травматическая укладка. Это сумка с растворами, которая может автономно поддерживать тепло и при необходимости подключается к бортовой электросети в автомобиле, – открывая каждую укладку, комментирует фельдшер.

Рука на пульсе

Работать на трассовом медицинском пункте сложно. Как объясняет Андрей Лазаев, находишься постоянно в напряжении, в ожидании какого-то чрезвычайного происшествия, в неизвестности, что тебя ждет на этих дежурных сутках.

На вызов специалисты выезжают на автомобиле, который оборудован по последним требованиям современной медицины.

– Автомобиль оснащен кислородом, дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, электроотсосом. Очень удобно, что имеется автономная печка. Это жесткий щит. Он необходим для эвакуации пациентов с травмой позвоночника. Вот мягкие носилки для переноски пациента из помещений, где простые носилки могут не пройти в дверной проем, – проводит мини-экскурсию в салоне машины Андрей.

На больничной койке

Пострадавшие в ДТП попадают в травматологический центр. Их в нашем регионе три разновидности – в зависимости от тяжести последствий. Центр первого уровня расположен на базе второй городской больницы, в микрорайоне Рябково. В 2015 году в стационары области после аварий попали более 900 человек.

– В наш травмцентр поступило 550 человек с травмами головы, грудной клетки, живота, конечностей. Большое количество пострадавших непосредственно при ДТП получают травмы, несовместимые с жизнью, и погибают на месте аварий. Те, кого «скорая помощь» успевает доставить к нам в отделение, получают соответствующее реабилитационное лечение и весь спектр нейрохирургических, хирургических, травматологических операций, – говорит заместитель главного врача, руководитель регионального травматологического центра Роман Девятых по дороге в палату.

Заходим. Автомобилисты доброжелательны, улыбаются и даже шутят. Роман поинтересовался самочувствием каждого:

– Все хорошо у вас? Здесь у пациента после тяжелой аварии перелом костей конечностей, травма груди, живота, множественные переломы ребер. Проведен ряд операций, только на животе трижды. У мужчины стоит аппарат Илизарова. Это у нас основной метод лечения, – с улыбкой подчеркивает Роман Девятых.

Крепче за баранку

держись, шофёр

Самым аварийным временем года в нашем регионе является лето. В 2015 году на территории области за три летних месяца зафиксировано в общей сложности 368 аварий, пик пришелся на август – 128 случаев.

– Тенденция, когда в летний период происходит наибольшее число автокатастроф, отмечается практически из года в год, и объяснить ее можно в первую очередь тем, что именно в разгар летних отпусков проявляется активность населения, связанная с использованием автотранспорта. Наибольшее количество дорожных аварий регистрируются в понедельник и воскресенье. Так, например, в прошлом году именно в эти дни происходило в среднем по 150 ДТП. Если говорить о времени совершения, то максимальное число аварий фиксируется вечером, – приводит данные начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Михаил Чебыкин.

С возрастом водители становятся все-таки более дисциплинированными, осторожными. Это подтверждается и статистикой ДТП за 2015 год. Так, по вине молодых водителей в возрасте от 18 до 30 лет совершен 31% ДТП. По вине водителей более старшего возраста – от 30 до 40 лет – 26%. От 40 до 50 лет – уже 16%.

Пешеходы недовольны

Водители, которые находятся на лечении после аварии, неохотно идут на контакт и рассуждают о правилах поведения на дороге, чего не скажешь о пешеходах.

– Я только по правилам сейчас хожу, потому что пожилая уже. Тяжело на улице по сторонам смотреть, очки мешают. Слух у меня неважный, поэтому, подойдя к дороге, останавливаюсь, чтобы убедиться, что можно идти дальше. Я возвращалась домой по Куйбышева, переходила на зеленый сигнал светофора. Машина вырулила прямо на меня, – рассказывает пострадавшая в ДТП жительница Кургана Зинаида Филиппова.

Женщина считает, что нужно ужесточить меры наказания для невнимательных водителей:

– Я не настаиваю, чтобы их сажали в тюрьму, но прав лишать надо.

– Я призываю всех жителей нашей области и в первую очередь водителей: заходите на сайты, смотрите результаты аварий и не думайте, что это может произойти с кем-то, но не с вами. Когда у каждого будет персональная ответственность, тогда, наверное, можно будет рассчитывать на какой-то порядок на дорогах, – резюмирует Лариса Кокорина.

Берегите себя и аккуратнее на дорогах!

Фото автора.