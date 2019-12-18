Когда судьбу не выбирают

Этот срок он определил для себя сам, исходя из реальных возможностей. Говорит, что об этом событии мечтает вся его семья, поэтому оно обязательно случится.

Богатством нужно дорожить

Улица Школьная в селе Колесниково Кетовского района медленно, но верно приобретает новые очертания. Здесь потихоньку строят дома и обосновываются на земле молодые семьи. Александр, который вместе с родителями в теперь уже далеком 1997 году приехал сюда на постоянное место жительства из Северного Казахстана, признается, что никогда и никуда перебираться больше не собирался, хотя, если честно, разговоры о городе в семье заводились. Но он сказал веское нет: «Село – это моё. И люблю я его за тишину, свежий воздух, спокойствие, за безопасность своих детей. Мы же сами себе хозяева. Так зачем умышленно загонять себя в какие­то строгие рамки?»

Так свободно, по­хозяйски он вздохнул, огляделся вокруг, что сразу поверилось: этот человек действительно у себя дома. «Потихоньку достроимся, – делится он с нами, – подсобное хозяйство сюда переведу. Впрочем, там вот, в дальнем углу огороженного участка, уже поселились кролики, а младшая дочь Полина – большая любительница их покормить. Только вот жаль, что государственной программой по поддержке молодых семей на селе воспользоваться не смог. Просто не знал о ней и потому не поучаствовал». Не прочь запечатлеться на фоне строящегося дома и супруга Александра – Любовь. И это понятно, ведь хочется жить лучше. Всячески поддерживает их самая богатая из всех Лизурчиков, совсем недавно справившая свой 60­летний юбилей Тамара Михайловна. Именно богатая, как же скажешь иначе, если у нее не только четверо детей, но и восемь внуков и внучек. Не случайно и то, что Тамара Михайловна по праву считает себя главой большого семейства.

– Знаете, сколько нас? – многозначительно смотрит она на неожиданно появившихся в ее доме журналистов. – Пальцев двух рук будет маловато. Да, да, нас тут семнадцать! Вот такая получается история. Можете позавидовать.

И стали безработными

А если серьезно, то появились Лизурчики в зауральских краях не случайно. Можно сказать, что Тамара Михайловна вернулась на историческую родину. Родилась она в Лебяжьевском районе нашей Курганской области, с родителями уехала в Казахстан по всеобщему призыву поднимать целину. Прекрасно помнит, как рядом с несколькими земляными домишками забивались в землю первые колышки, как натягивались палатки… Так зарождалось село Акан­Барак, ставшее впоследствии одним из красивейших в округе. Там­то и свили свое семейное гнездышко родители, а позже нашла счастье и Тамара Михайловна вместе с Владимиром Самуиловичем. Заимели супруги собственный дом, работали на ферме, во всем чувствовался достаток. Но нагрянувшая перестройка изломала, искорёжила все, включая самое главное – человеческие судьбы.

Тамара Михайловна говорит, что никогда уезжать из своего Акан­Барака они не собирались. Это было действительно красивое, утопающее в зелени село всего лишь в трех километрах от районного центра – города Сергеевка, который знаменит своим водохранилищем, бескрайним искусственным разливом и отменной рыбалкой. Все стало меняться буквально на глазах: закрывались культурные, социальные учреждения, производственные участки. Постепенно опустела ферма. Лизурчики оказались без работы. Чтобы как­то прожить и прокормить детей, закупали в округе мясо и возили его на продажу в Курган, прихватывая с собой молоко и масло. Но этот «бизнес» не имел какой­либо перспективы. Все чаще задумывались о смене места жительства – ситуация вынуждала.

С чистого листа

Если вы думаете, уважаемые читатели, что в нашей области у вынужденных переселенцев все сложилось легко и беспроблемно, то ошибаетесь. Как и многим в те времена, семье пришлось немало поскитаться, порою выслушать в свой адрес много нелицеприятных слов, пережить и перетерпеть бюрократические препоны. И уже только в Колесниково поняли, что черствость и безразличие – не характерная черта русского человека. Здесь к ним прислушались, обеспечили работой, помогли с жильем. «Можно сказать, – неохотно возвращается к событиям той поры Тамара Михайловна, – что жизнь для нас началась с чистого листа». Ведь даже переехать было тогда большой проблемой. Чтобы перебраться в Россию, распродали в Акан­Бараке все подсобное хозяйство – корову, лошадь, пару телок, свиней…

Красный уголок фермы с примыкающей к нему ветлечебницей и складским помещением стали для Лизурчиков хоть какой­то крышей. Здесь можно было что­то перестроить, облагородить и сделать пригодным для проживания. После так называемой косметической реконструкции получилось четыре комнаты, их сполна хватило на всю (тогда еще не столь многочисленную) семью.

Постепенно обживались, хотя и трудностей хватало с избытком. Пришел момент, когда и здесь исчезло животноводство, не стало работы. И чем тогда только не занимались… Спросите Тамару Михайловну, и она расскажет, как ездили с сестрой Натальей и собственными мужьями на станцию Введенка разбирать кирпичный завод, как оставили там часть своего здоровья, о том, как, продав с подсобного хозяйства лошаденку, пробурили во дворе скважину. Но не жалеют Лизурчики, что остались именно в Колесниково. С благодарностью вспоминают, как поддержали их в сложный период местные жители. Помогали им тогда всем, чем могли, а такое отношение дорогого стоит. Да и местные власти их не забывают.

Вместо послесловия

– На селе как на селе, – говорят в один голос бывшие переселенцы, а теперь уже влившиеся в местное колесниковское сообщество и ставшие с ним единым целым, – живем, как и все, стараемся не отставать.

И это действительно так. Кто­то из этой большой семьи ездит на работу в Курган, а для кого­то главным подспорьем стало личное подсобное хозяйство. По­другому не получается. Впрочем, судьбу, говорят, не выбирают. И с этим вряд ли поспоришь…

Фото Николая Белобородова.