Количество обработанных обращений в Росздравнадзор выросло в восемь раз

По сообщению департамента здравоохранения Курганской области, штат «Горячей линии Росздравнадзора», увеличен в три раза. Операторы принимают обращения граждан в круглосуточном режиме.

Благодаря увеличению количества сотрудников и четкому соблюдению алгоритма действий операторами колл-центра, количество обработанных обращений граждан за первые три месяца 2022 года выросло в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напоминаем номер круглосуточной бесплатной «Горячей линии» Росздравнадзора: 8 800 550 99 03

Вы можете получить ответы на вопросы:

- по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья;

- для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов;

- для приема обращений граждан по вопросам, касающимся деятельности Фонда «Круг добра»;

- для аптечных организаций по вопросам поставки лекарственных средств.

Также напоминаем:

122 – единый номер единой федеральной горячей линии . По этому номеру можно получить консультацию по вопросу оказания медицинской помощи, записаться на прием к врачу, записаться на вакцинацию от COVID – 19, на диспансеризацию, а также оставить обращение, отзыв о работе.