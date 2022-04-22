Количество обработанных обращений в Росздравнадзор выросло в восемь раз

По сообщению департамента здравоохранения Курганской области, штат «Горячей линии Росздравнадзора», увеличен в три раза. Операторы принимают обращения граждан в круглосуточном режиме.
Благодаря увеличению количества сотрудников и четкому соблюдению алгоритма действий операторами колл-центра, количество обработанных обращений граждан за первые три месяца 2022 года выросло в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Напоминаем номер круглосуточной бесплатной «Горячей линии» Росздравнадзора: 8 800 550 99 03
Вы можете получить ответы на вопросы:
- по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья;
- для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов;
- для приема обращений граждан по вопросам, касающимся деятельности Фонда «Круг добра»;
- для аптечных организаций по вопросам поставки лекарственных средств.
Также напоминаем:
122 – единый номер единой федеральной горячей линии . По этому номеру можно получить консультацию по вопросу оказания медицинской помощи, записаться на прием к врачу, записаться на вакцинацию от COVID – 19, на диспансеризацию, а также оставить обращение, отзыв о работе.
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