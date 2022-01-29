Коллектив управления Роспотребнадзор привился от COVID-19 на 100 %

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Курганской области на 100% привит от новой коронавирусной инфекции. А теперь проходит ревакцинацию. Руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач Григорий Хохлов вместе с сотрудниками управления 20 января привился повторно вакциной «Спутник лайт».

«В Курганской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, суточный темп прироста составляет 7,2 %. 20.01.2021 зарегистрировано 92 случая заболевания. В регионе выявлены первые три случая заражения «омикроном». Я обращаюсь к жителям Курганской области – у вас ещё есть время сделать прививку, пройти ревакцинацию. Единственным надёжным способом защитить себя и своих близких является прививка. Новый штамм «омикрон» практически в 5 раз более заразен, чем штамм «дельта». Избегайте мест массового скопления людей, применяйте средства индивидуальной защиты, дезинфецирующие средства», - советует глава регионального управления Роспотребнадзора.

По информации Роспотребнадзора, в России в последние дни регистрируется стремительный темп распространения нового штамма «омикрон». Данный штамм очень контагиознен. Наиболее высокий риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. Значительно снижает вероятность передачи вируса использование социальной дистанции и защитной маски, но не исключает её полностью, особенно, при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

Поэтому в регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания граждан: в объектах торговли, транспорте, торгово-развлекательных центрах. Работодателям рекомендуют еще раз напомнить сотрудникам о правилах ношения масок – должны быть полностью закрыты нос и рот, их гигиены – использование в течение 2-3 часов, их утилизации.

В связи с обострением ситуации оперативный штаб принял необходимые профилактические меры. Так, с 21 января в закрытый режим работы переводятся социальные учреждения с проживанием граждан. Для граждан 65+ не привитых и не болевших менее 6 месяцев назад, а также для лиц с хронической патологией продлевается режим самоизоляции. Работодателям рекомендуется переводить на дистанционную работу до 30% сотрудников.

Единственной эффективной мерой профилактики коронавирусной инфекции была и остается вакцинация.

По данным департамента здравоохранения на 21 января в регионе привиты от новой коронавирусной инфекции первым компонентом 442 тыс. 416 человек, закончили вакцинацию (поставлено 2 компонента) – 417 тыс. 381 человек. Охват взрослого населения вакцинацией составляет – 68,9%.

В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» имеется в наличии двухнедельный запас тест-систем для определения коронавирусной инфекции.

Фото управления Роспотребнадзора по Курганской области.