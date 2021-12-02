Коммунальные и дорожные службы Кургана борются с гололедицей

В связи с неблагоприятными погодными условиями и гололедицей дорожные и коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме.

Проезжую часть и тротуары обрабатывают против гололеда дорожники, а управляющие компании, ТСЖ и ЖСК убирают наледь во дворах.

Рабочие посыпают песко-щебеночной смесью, очищают от мусора тротуары и урны возле памятников, в скверах и парках. По информации МУП «СДП», работа не прекращается и в ночные часы.

Минувшей ночью рабочие очистили тротуарную часть улично-дорожной сети, набережную, дорогу на Шуховский полигон ТБО обработали противогололедными материалами.

Сегодня выполняется обработка тротуаров и посадочных площадок автобусных остановок.

Также дорожники обрабатывают внутриквартальные проезды.

Противогололедная обработка ведется на закрепленных мостах и путепроводах, а также в Заозерном жилом массиве – на улицах, возле остановок, на пешеходных переходах и перекрёстках. Работу обслуживающих организаций контролируют специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства, которые проводят выездные проверки.

Управляющим компаниям поручено увеличить количество рабочих, занятых уборкой наледи, сообщили в администрации Кургана.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.