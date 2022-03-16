Компания Apple остается в России вопреки слухам

В ряде российских СМИ появилась информация о том, что популярный американский бренд Apple полностью прекращает работу в России. Новость оказалась фейком.

Разоблачение опубликовали авторы проекта войнасфейками.рф. В пояснении говорится, что несмотря на решение «яблочной компании» прекратить поставки своих гаджетов в Россию, Apple оставила россиянам возможность оплачивать подписки через телефон, а также пользоваться сервисом Apple Pay с помощью российской карты «МИР».

Компания также включила банковские карты платежной системы «МИР» в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте компании.

«Очевидно, что компания ищет способы сохранить свое присутствие на российском рынке», - подытожили авторы проекта войнасфейками.рф.