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Кому платить за капремонт?

С 1 июля этого года пожилые люди 70-80 лет будут получать компенсацию за оплату взносов на капремонт. Но при условии, что в квартире они проживают одни или с неработающими родственниками пенсионного возраста.

14 марта, 2016 - 16:22

Чтобы оформить компенсацию, необходимо написать заявление и предоставить подтверждение – справку о составе семьи. Тем, кто достиг 70-летнего возраста, компенсируют 50%, а гражданам 80 лет и старше – 100%. Такие изменения в некоторые законы Курганской области во втором чтении рассмотрели зауральские парламентарии на заседании комитета по экономической политике.

Отметим, в Зауралье с декабря 2014 года федеральные и региональные категории льготников получают компенсацию в размере 50% от взноса на капремонт в составе жилищно-коммунальной выплаты, рассчитанной по фактическим начислениям на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Источник: 
Елена Полякова
14 марта, 2016 - 16:22

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