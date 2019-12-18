Кому платить за капремонт?

Чтобы оформить компенсацию, необходимо написать заявление и предоставить подтверждение – справку о составе семьи. Тем, кто достиг 70-летнего возраста, компенсируют 50%, а гражданам 80 лет и старше – 100%. Такие изменения в некоторые законы Курганской области во втором чтении рассмотрели зауральские парламентарии на заседании комитета по экономической политике.

Отметим, в Зауралье с декабря 2014 года федеральные и региональные категории льготников получают компенсацию в размере 50% от взноса на капремонт в составе жилищно-коммунальной выплаты, рассчитанной по фактическим начислениям на оплату жилищно-коммунальных услуг.