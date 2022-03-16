Конкурс на апрельские выборы в Курганской области – 2 человека на место

На выборах в органы местного самоуправления Курганской области будут применяться протоколы УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом

На выборах выборных лиц местного самоуправления Зауралья, голосование по которым назначено на 24 апреля, будут применяться протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Соответствующие решения территориальных избирательных комиссий, организующих выборы, были согласованы сегодня, 10 марта, на заседании Избирательной комиссии Курганской области. Эта технология традиционно применяется для ускоренного ввода данных в Государственную автоматизированную систему «Выборы».

- Эта система ускоряет ввод данных и упрощает работу избирательных комиссий, - сказал Председатель Избирательной комиссии региона Роман Скиндерев. – При считывании кода сведения из протокола УИК сразу попадают в Государственную автоматизированную систему «Выборы». При предыдущем составе Избирательной комиссии Курганской области была проделана большая работа: все участковые избирательные комиссии были обеспечены такой технической возможностью.

Добавим, что период выдвижения кандидатов на выборы, которые пройдут 24 апреля, уже завершен. По информации пресс-службы облизбиркома, в них изъявили принять участие 308 кандидатов. Из них партию «Единая Россия» представляют 154 кандидата, КПРФ – 43, ЛДПР – 36, партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - 29, партию «Новые люди» - 3. Еще 43 человека решили пойти на выборы самовыдвиженцами.

Всего предстоит избрать 154 депутата. Сейчас продолжается период регистрации кандидатов.

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Курганской области.