Контр-адмирал, окончивший КВВПАУ, воюет в Сирии

Курганское высшее военно-политическое авиационное училище было одним из лучших в СССР. Сейчас эту традицию достойно продолжает правопреемник КВВПАУ — Курганский пограничный институт ФСБ России. Об этом, выступая сегодня на торжествах, посвященных 55-летию военного вуза, заявил сенатор Совета Федерации РФ, член Комитета по обороне Совфеда Сергей Муратов.

- Сегодня каждый зауралец ощущает, что находится под защитой этого военного заведения. Это единственная боевая часть, которая защищает на нашем рубеже не только Курганскую область, но и Российскую Федерацию. Мы гордимся тем, что этот военный вуз находится на территории нашего региона. Гордимся тем, что его выпускников можно встретить во всех уголках нашей необъятной страны и даже мира, - указал сенатор.

Сергей Муратов вспомнил, как год назад был в командировке в Сирии. Там он встретился и подружился с Игорем Валентиновичем Курочкиным. Оказалось, что тот — единственный выпускник КВВПАУ, который дослужился до звания контр-адмирала. И очень гордится тем, что в свое время окончил Курганское военное училище.

- Огромное спасибо хочу отдельно сказать бывшему начальнику КВВПАУ генерал-майору авиации Николаю Максимовичу Безбородову. В самый тяжелый период для страны он не допустил закрытия училища, а проявил свои лучшие командирские качества и русскую смекалку и помог учебному заведению сохраниться в новом качестве, - произнес Сергей Муратов с трибуны на Центральной городской площади.

При этих словах в строю выпускников КВВПАУ разных лет, которые приехали на день рождения вуза со всей России, раздались громкие аплодисменты и выкрики «Ура!», «Батя!».

Николай Волков.

Фото автора.