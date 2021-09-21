Коронавирус подтверждён у 116 жителей Курганской области

На 15 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 116 новых случаев COVID-19. Из них 46 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском, Куртамышском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 103 человека.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 31 тысяча 701 случай COVID-19. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведены 785 тысяч 180 исследований.

Ранее региональный департамент здравоохранения сообщил, что Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области распределил деньги, поступившие из бюджета Федерального фонда ОМС, в «ковидные госпитали».

Сейчас в «ковидные госпитали» Зауралья направлено 192 миллиона 352 тысячи рублей. Также из Федерального фонда в Курганскую область дополнительно поступили 23 миллиона рублей на реализацию программы по углублённой диспансеризации граждан, переболевших COVID-19.

Фото Николая Пушилина.