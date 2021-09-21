Коронавирус подтверждён у 117 жителей Курганской области

На 17 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 117 новых случаев COVID-19. Из них 51 зарегистрирован в Кургане, остальные - в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Щучанском районах, Макушинском, Куртамышском, Лебяжьевском муниципальных округах и городе Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 87 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 31 тысяча 935 случаев COVID-19. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведены 790 тысяч 813 исследований.

Для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территорию Курганской области прибыли и с 14 сентября в Курганской больнице №2 работают анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезист Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского Минздрава России.

Фото Николая Пушилина.