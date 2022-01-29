Корреспондент Лебяжьевской газеты «Вперёд» отмечена спецнаградой Всероссийского конкурса журналистов

Корреспондент газеты «Вперёд» Лебяжьевского муниципального округа Елена Петрова получила специальную награду XII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство». Отмечен её материал о приёмном родительстве «Главное - принять друг друга». Организатор конкурса Фонд поддержки детей при участии Союза журналистов России. Кстати, Елена с недавних пор тоже вошла в состав профессионального союза, но это пока секрет).

В общей сложности в редакции газеты «Вперед» Елена работает 15 лет. Имеет множество наград в профессиональных конкурсах разного уровня. Отличный фотокорреспондент. 11 лет ведет юнкоровское объединение, результат работы которого - ежемесячный выпуск молодежной газеты «Поколение». Тема семьи Елене особенно близка. Корреспондент три года на страницах газеты «Вперёд» реализует свой журналистский проект «Дневник молодой мамы». Впечатлениями о родительстве она делится с читателями районки с периода своей беременности. Дочь Елены - Екатерина растёт на глазах у всего муниципального округа.