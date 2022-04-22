Кощеев напомнил о жёстких мерах к нарушившим противопожарный режим аграриям

Директор департамента АПК Павел Кощеев предупредил о жестких мерах, которые будут применены аграриям, нарушившим противопожарные правила, допускает сельскохозяйственный пал – выжигание прошлогодней травы на полях:
- Обращаю особое внимание сельхозтоваропроизводителей! В случае подтверждения сельхозпалов на землях сельхозназначения, предприятие не сможет получить государственную поддержку, а в случае ее получения и возникновения подобного инцидента должно будет вернуть ее в полном объеме!
В Курганской области действюет 1042 крестьянско-фермерских хозяйства, 236 сельхозорганизаций, 155 личных подсобных хозяйств. Во многих районах аграрии уже приступили к весенним работам. Поэтому департамент агропромышленного комплекса напоминает: на период действия особого противопожарного режима
НЕДОПУСТИМО:
- сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки;
- разводить костры и проводить пожароопасные работы;
- использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населенных пунктах.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатация самоходных машин без огнетушителей и средств пожаротушения;
- въезжать в лес на машинах без искрогасителя;
- заправлять топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
- формирование полевых станов ближе 100 метров от травы, стерни на полях, токов, на территории лесных угодий и не опаханных площадках шириной менее 4 метров для временной стоянки техники;
- оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- бросать горящие спички, непогашенные окурки;
- выжигать траву, стерню на полях;
- разводить костры.
В пресс-службе главы региона сообщили, что допуск к работе на объекте или полевых работах разрешен только после обязательного прохождения обучения мерам пожарной безопасности: проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно - технического минимума.
За нарушение требований противопожарного режима предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность!
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