«Круглый отличник». Губернатору Курганской области исполнилось 55 лет

Коллектив Издательского Дома «Новый мир» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья, счастья, реализации новых замыслов, неиссякаемой жизненной энергии, мира, благополучия, тепла семейного очага! Желаем Вам на долгие годы сохранить бодрость духа и оптимизм. Пусть Ваша жизнь будет наполнена приятными событиями и яркими впечатлениями. Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа остается молодой на долгие годы!

Алексей Геннадьевич Кокорин родился 1 марта 1961 года в Шадринском районе Курганской области.

Трудовую деятельность начал в 1978 году в Ольховском совхозе Шадринского района.

С 1979 года по 1986 год - служба в рядах Советской Армии и органах МВД СССР.

С 1987 года по 1991 год работал в Шадринском техникуме физкультуры, на Шадринском автоагрегатном заводе, Шадринском заводе «Полиграфмаш».

С 1991 года по 1996 год занимался коммерческой деятельностью, создал малое предприятие «Союз милосердия + помощь» и ИЧП «Карина».

В 1996, 2000, 2004, 2009 годах избирался жителями Шадринска на пост главы города.

В 2000 году - окончил Московский государственный открытый университет.

В 2003 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

В 2013 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

14 февраля 2014 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области.

14 сентября 2014 года избран губернатором Курганской области, получив по итогам голосования 84,87% голосов избирателей, пришедших на участки.

Женат, трое детей.