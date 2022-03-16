Крупная косметическая сеть опровергла закрытие своих магазинов в России

В украинских телеграм-каналах появились сообщения о временном закрытии в России всех магазинов сети «Л’Этуаль». «-900 магазинов, +12000 безработных», - резюмируют авторы сообщений.

В своих социальных сетях «Л’Этуаль» опровергла эту информацию. «Все наши 1000 магазинов в 250 городах страны, а также интернет-магазин letu.ru работают для вас в обычном режиме!», - говорится в сообщении. Также представители сети подчеркнули, что все новости публикуются только в официальных аккаунтах «Л’Этуаль».

Фейковую новость разоблачили авторы проекта войнасфейками.рф. Напомним, он был создан для разоблачения ложных новостей, которые стали появляться в интернете после начала российской спецоперации на Украине.