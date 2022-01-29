Крупнейший свинокомплекс Курганской области готовится к вводу второй очереди

В селе Камыши Куртамышского района готовится к вводу вторая очередь свинокомплекса. Агрофирма «Русское поле» построила репродуктор на 500 свиноматок, участки опороса и доращивания, а также два участка откорма. Сейчас идёт наружная отделка зданий, устанавливаются уличное освещение и система видеонаблюдения, идёт укладка полов, а уже в апреле планируется завезти маточное поголовье.

Всем технологическим процессом будут управлять компьютеры, включая обеспечение соответствующего микроклимата, подачу кормов и воды, а также систему навозоудаления. Тем не менее, на новом производстве планируется трудоустройство 12 операторов. Строительство второй очереди свинокомплекса обошлось хозяйству недёшево: общие затраты составили более 200 миллионов рублей.

«Как бы ни было трудно, но мы обошлись без заёмных средств и не стали брать кредиты на строительство», - поделился Сергей Корюкин, учредитель агрофирмы «Русское поле».

С запуском второй очереди и выходом свинокомплекса на проектную мощность поголовье свиней в хозяйстве вырастет с семи до пятнадцати тысяч голов, что сделает его самым крупным в области.

На сегодняшний день в агрофирме «Русское поле» трудится 120 человек – это жители с. Камыши и близлежащих поселений. Большое внимание хозяйство уделяет и социальной сфере, в том числе обеспечению жильем специалистов предприятия - за последние годы хозяйство построило девять квартир, которые выделяются своим работникам бесплатно, а через десять лет работы переходят в их собственность. Кроме того, более десяти квартир закуплено хозяйством на вторичном рынке и также передано своим работникам.

В 2021 году был юбилейным для предприятия — агрофирма отметила 20-летие деятельности. За это время был пройден путь от маленького КФХ с 500 гектарами пашни до современного предприятия с высокотехнологичным производством и отлаженной инфраструктурой сбыта продукции.

По информации газеты «Куртамышская нива»

Фото газеты «Куртамышская нива»