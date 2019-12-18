Кто лучше знает закон Ома?

Победу им присудили по итогам областного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». Он состоялся в Курганском промышленном техникуме 28 апреля.

Учредителями конкурса являются областные департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики и департамент образования и науки.

Соревнование состояло из двух этапов: теоретического и практического. Наравне с рабочими промышленных организаций региона показывали свой профессионализм и студенты. Конкурсанты ответили на 20 вопросов. Молодежь устраняла неисправности и работала по схемам, взрослые участники должны были смонтировать электрическую схему ручного и автоматического управления освещением. Итоги оценивало компетентное жюри – специалисты промышленных предприятий и предприятий энергетики, контролирующих органов, а также образовательных учреждений.

– Положительным моментом в проведении подобных состязаний можно назвать то, что среди участников стало больше молодежи. Раньше, когда мы обращались к руководителям предприятий, им порой просто некого было выставить на конкурс. А сейчас категория специалистов до 30 лет – самая многочисленная, это значит, что молодежь пошла на заводы, – сказал заместитель директора областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Евгений Дмитриев.

После упорной борьбы в профессиональном мастерстве выбрали призеров и победителей. Среди работников промышленных организаций первым стал Евгений Михайлов (ООО «Зауральский кузнечно­литейный завод»), второе место у Юрия Рябкова (ООО «Курганхиммаш»), третье занял Антон Гришмановский (ООО «Курганхиммаш»). Среди студентов профессиональных образовательных организаций звание «Лучший электромонтер» присвоено Андрею Кизиярову из Курганского промышленного техникума. Второе место – у Алексея Мурзина (Катайский профессионально­педагогический техникум), третье досталось Константину Токареву (Шумихинский аграрно­строительный колледж).

Отметим, что на сегодняшний день электромонтеры незаменимы на предприятиях всех отраслей экономики. Именно на специалистов этой профессии в центры занятости поступает больше всего заявок от работодателей.