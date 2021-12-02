«Курган энергомаш» готовится принять первых резидентов

Третий курганский индустриальный парк – «Курган энергомаш» - готовится принимать резидентов. Сейчас на будущих производственных площадях в 7 тысяч 700 квадратных метров идут отделочные работы. Их планируют завершить к концу декабря. После чего здесь можно будет разместить новые предприятия. Планируется, что в ближайшее время здесь начнут работу три резидента, которые создадут 90 рабочих мест. Предполагается, что это будут металлургическое производство, предприятия по выпуску готовых металлических изделий, машин и оборудования, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

«Индустриальный парк строится при поддержке правительства. В рамках мероприятий по созданию частных индустриальных парков на территории Курганской области инвестору были предоставлены земельный участок и субсидия – 204 млн рублей. Вместе с разработкой документов и строительством реализация первого этапа проекта заняла чуть больше года. Вложения инвестора составят 65 млн рублей. Скоро парк примет первых резидентов. Впереди второй этап. В 2022 году планируется строительство площадки «greenfield» 8,1 га. Благодаря этому Курган получит несколько сотен новых рабочих мест», - отметил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

Он напомнил, что по личной инициативе губернатора Вадима Шумкова всего в Курганской области планирую создать сеть из 9 индустриальных парков. В том числе 5 - в Кургане (два из них - Курганский индустриальный парк и индустриальный парк «Территория областного развития», созданные на базе бывших заводов КЗКТ и «Икар», уже работают), и по одному в Шадринске и на территориях опережающего социально-экономического развития «Варгаши» (первая очередь завершена), «Далматово», «Катайск».

Фото пресс-службы губернатора Курганской области