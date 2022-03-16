Курган - в числе городов с самым высоким качеством жизни

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации провел исследование качества жизни в крупных городах. В основу оценки легли мнение жителей, статические, социологические и другие открытые данные.

Итоги исследования

В Кургане одна из лучших в стране экологическая обстановка - наш город на шестом месте. Среди критериев: качество воздуха и воды, а также эффективное решение проблем вывоза и утилизации отходов.

Курган занимает 10 место среди городов с лучшими дорогами. В этот критерий входит низкая вероятность попасть в ДТП или "застрять" в пробке, а также высоко оценена работа дорожного хозяйства и полиции. И на высоком уровне оценена работа общественного транспорта.

Курган в числе лучших 15 городов России, в которых создана благоприятная обстановка для ведения бизнеса.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области. Фото Николая Пушилина.