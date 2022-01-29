Курганцам дали общие рекомендации для лечения детей, поражённых новым штампом

Во время круглого стола, посвящённого борьбе с новым штаммом коронавируса главный врач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер рассказал, что деть родителям, дети которых оказались поражены новым штаммом «Омикрон»:

«У нас пока нет опыта взаимодействия с этим коронавирусом, но мы уже знаем, что он может поражать детей, особенно дошкольного возраста, у которых не сформированы ещё верхние дыхательные пути. И раз вирус поражает бронхи и гортань, то могут быть всевозможные осложнения именно у детей, которые предрасположены к инфекциям дыхательных путей. Это дети, которые имею какую-либо хроническую патологию, недоношенные дети и дети, которые находятся под наблюдением педиатров, например, с сахарным диабетом. Поэтому просьба родителям, если ребёнок затемпературил, он должен оставаться на изоляции, то есть, не посещать ни детский сад, ни школу».

Он добавил, что если температура выше 38 градусов, то необходимо вызывать врача педиатра на дом. Также он рассказал, что если самочувствие ребёнка позволяет, то в каждом филиале поликлиники организованы фильтр-кабинеты для температурящих детей.

«У нас организованы дополнительные бригады, при необходимости мы увеличим число бригад, с привлечением студентов медколледжа, специалистов школьных отделений и детских садов, поэтому проблем с вызовом врача на дом не будет», - добавил Эдуард Вебер.

Он порекомендовал для лечения ребёнка обильное питьё, жаропонижающие средства согласно возрасту. Отдельно от отметил вред антибиотиков:

«Ни в коем случае нельзя назначать антибиотики, особенно в первые дни. Это рецептурный препарат, который назначается только врачом-педиатром. После назначения антибиотиков и взрослая служба и педиатрия имела много фактов осложнений, в том числе при течении коронавируса».

Его поддержал врио директора областного департамента здравоохранения Алексей Сигидаев:

«Предыдущие волны показали, что не столько был опасен сам вирус, сколько неграмотное лечение, бесконтрольное назначение различных антибиотиков и препаратов, которые должны назначаться в стационарных условиях. Это же относится и к взрослым: если у вас появились признаки ОРВИ, пожалуйста, самоизолируйтесь, не надо заражать своих родственников, друзей, коллег, подумайте о них. А если идёт прогрессирование заболевания, то нужно сразу обращаться за медицинской помощью, а не назначать себе различные препараты».

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.